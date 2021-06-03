Три телеканала не соблюдают квоты госязыка в вечернем прайм-тайме — языковой омбудсмен

Три общенациональных телеканала не соблюдают обязательную долю государственного языка в вечернем прайм-тайме и нарушают нормы о языке рекламы.

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

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В связи с этим он обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой принять соответствующие меры.

"В течение недели (с 17 по 23 мая) Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка был осуществлен оперативный мониторинг вечернего эфира (прайм-тайм с 18:00 до 22:00) четырех украинских телеканалов: "ICTV", "1+1", "Интер" и "Украина". Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции эфирных каналов", — говорится в сообщении.

При этом указано, что по результатам мониторинга зафиксированы нарушения закона о языковых квотах на трех телеканалах: "1+1", "Интер" и "Украина".

В частности, было установлено, что продолжительность передач и фильмов, выполненных на государственном языке, в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" — 70,9%, "Интер" — 72,9%. В то же время согласно закону такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

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По информации языкового омбудсмена, выявлено также нарушение части 3 статьи 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком рекламы на телевидении является государственный язык.

Так, трансляция рекламы (анонсов передач, фильмов), в которых использовался не государственный язык, осуществлялась телеканалами "Интер" и "ICTV".

Ранее Харьковский окружной административный суд 18 мая признал противоправным и недействительным начиная с 28 февраля 2018 года статус русского языка как регионального в Харькове.