14% украиноязычных и 23% русскоязычных сталкиваются с негативным отношением из-за их языка

14,2% граждан с родным языком украинским и 23,4% с родным русским сталкиваются с негативным отношением к себе в Украине из-за своего родного языка.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Центром политической социологии.

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В частности, 40% опрошенных полностью согласились с тезисом, что все граждане Украины должны владеть государственным языком, а 39% скорее с этим согласны, чем нет. При этом 12% скорее не согласны с этим утверждением, а 4% категорически не согласны.



При этом большинство украинцев в 51% убеждено, что все госслужащие должны в рабочее время общаться по-украински, а 31% склонны с этим согласиться.



45% однозначно разделяют мнение, что в госучреждениях образования большинство предметов должны преподаваться на украинском. 32% скорее согласны с этим, 11% — скорее не согласны, а 6% — точно не согласны.



В то же время вопрос языка считают первоочередным лишь 20% опрошенных. Относительное большинство в 44% считает его важным, но не особо, а 33% — второстепенным.

32% респондентов считают проблему использования разных языков надуманной, 27% — не острой, кроме отдельных случаев, 28% — достаточно серьезной, но не самой важной, 5% — одной из самых острых в Украине. При этом 8% с оценкой затруднились.



Позиции украинцев по введению обязательного использования украинского языка в сфере услуг также неоднозначны: лишь 26% поддерживают это полностью (на западе страны — 46%), 28% скорее поддерживают, 21% скорее не поддерживают, а 15% полностью не поддерживают (на востоке таких относительное большинство — 36%).



При этом 12,2% украиноязычных граждан заявили, что иногда сталкиваются с негативным отношением к себе из-за их родного языка, а еще 2% — что сталкиваются часто. В то же время среди русскоязычных эти показатели выше — 19,9% и 3,5% соответственно.



Опрос был проведен еще 16-27 февраля среди 2003 респондентов по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Результаты опроса опубликованы 23 апреля по случаю двухлетия со дня принятия закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Напомним, что согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, дома только по-украински говорят 38,8% жителей Украины, а только по-русски — 36,4%.