В законе о языке особых проблем нет, — глава Конституционного суда Тупицкий

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что относительно конституционности в законе о языке "нет особых проблем". Однако комментировать возможные решения относительно конституционности закона отказался.

Об этом стало известно после его брифинга во вторник, 3 ноября, передает "Укринформ".

"Что касается языка, я, как судья Конституционного суда, если сейчас скажу, какое будет решение или как голосовалось за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела. Но я скажу одно, чтобы люди услышали: наверное, трудно представить, что неконституционным способом Конституционный Суд будет против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа. Для понимания скажу: нет там особых проблем", — заявил Тупицкий.

По словам судьи, есть вопрос по языковым правам нацменьшинств, но парламентарии "лучше него знают", что на очереди принятие "еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос". "Почему беспокоится ОПЗЖ? Потому, возможно, что тот другой закон, который бы урегулировал эти вопросы, почему-то не принимается. Вот и все, что происходит вокруг этого. Но сегодня любое решение Конституционного Суда будет искажено, искривлено и вызовет какой-то ажиотаж", — спрогнозировал Тупицкий.

Напомним, что рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" КСУ начал 7 июля. С текстом представления и списком подписантом можно ознакомиться по этой ссылке.

Обратившиеся в суд парламентарии указывают, что закон не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств. При этом некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

По мнению народных депутатов, норма защищает только крымскотатарский, как язык коренного народа, а также предусматривает использование в разных сферах общественной жизни вместе с украинским английский и другие официальные языки Евросоюза. По их мнению, это "нарушает права и свободы всех других коренных народов и нацменшин".

Сам закон принял предыдущий созыв Верховной Рады 25 апреля 2019 году. За это решение проголосовали 278 парламентариев. Его рассмотрение длилось два месяца — ко второму чтению было подано больше двух тысяч правок. Вступил в силу закон 16 июля того же года.

Документ закрепляет единственным государственным (официальным) языком в Украине украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку является основанием для привлечения к ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. Однако действие законе распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

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Позже пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко отметил — российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия ВР закона о языке. Однако члены Совбеза ООН проголосовали против проведения заседания.

Под зданием КСУ 3 ноября с самого утра проходила акция в поддержку закона о языке. Это уже не первый акт общественного недовольства перед КСУ за последнее время. Так, 30 октября под зданием суда прошла акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов", устроенная организациями "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация DEJURE" и "Движение сопротивления капитуляции". Собравшиеся, в частности, забросили через забор суда шины и дымовые шашки.

Недовольство пришедших на акцию было вызвано принятым 27 октября решением КС о признании неконституционными ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников. Решение спровоцировало правовой и политический кризис, в том числе скандальную инициативу президента Владимира Зеленского распустить решением Верховной Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что невозможно по существующему законодательству.

В свою очередь, правящая партия "Слуга народа" выпустила заявление с угрозами, что если судьи КС не уйдут в отставку добровольно, "их судьбу решит улица", хотя Зеленский перед этим назвал такой сценарий недопустимым.