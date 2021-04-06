Политика 60 минут назад

Суд отменил статус русского языка как регионального в Запорожской области

По словам главы облсовета, на всех коммуникативных площадках наблюдается тенденция к использованию именно украинского языка

Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua
Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

Запорожский окружной административный суд 24 марта признал противоправным и недействительным решение Запорожского областного совета от 16 августа 2012 года об установлении русского языка региональным на территории области. Об этом говорится в сообщении облсовета.

Решение суда вступит в законную силу по истечении срока для подачи апелляционных жалоб всеми участниками дела, если такие жалобы поданы не будут, то есть с 23 апреля.

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Как отметила председатель облсовета Елена Жук, на сессиях, на рабочих заседаниях депутатских комиссий, при переписке депутатами и сотрудниками исполнительного аппарата облсовета используется исключительно государственный язык — украинский.

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В то же время она заверила, что граждане, которые обращаются в органы местного самоуправления, в том числе, облсовет, не испытывают дискриминации. При этом, по словам Жук, на всех коммуникативных площадках среди жителей Запорожской области наблюдается тенденция к использованию именно украинского языка.

Напомним, что по состоянию на январь были отменены все решения о региональных языках в Закарпатской области, в процессе отмены находились и соответствующие районы Черновицкой области.

Отметим также, что по результатам опроса Киевского международного института социологии 27 января — 1 февраля, в восточных регионах 65% респондентов заявили, что говорят дома по-русски, 8,3% — по-украински, а 18,3% — на суржике.

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