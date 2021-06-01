Политика 1 час назад

Зеленский считает Украину наименее антисемитской страной Европы

Свое избрание президентом он считает лучшим ответом тем, что считает Украину фашистской страной

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает свое избрание на высшую государственную должность доказательством крайне низкого уровня антисемитизма в Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой.

Так, отвечая на вопрос об утверждениях, что Украина является антисемитской и фашистской страной, президент отметил, что она наименее антисемитская в Европе.

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"Я считаю, что я являюсь результатом и ответом, что в Украине нет антисемитизма, что он на самом низком уровне. Потому что идеальных форм не бывает, идеальных людей не бывает. Но это факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной. Я считаю, что я и есть ответ", — подчеркнул он.

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В то же время Зеленский отметил, что антисемитизм существовал в Советском Союзе, однако в нынешней Украине ситуация сильно изменилась.

"Я знаю истории о моих родственниках, моем отце. Люди боялись этого. Да, это было. Но в современной независимой Украине все это очень изменилось. Именно поэтому я считаю, что у нас этого нет. Иногда случаются провокации, но так бывает везде", — добавил глава государства.

Он также отметил, что во время Холокоста в Украине из семьи его деда по отцовской линии остался в живых только он сам.

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"Все остальные были убиты. Мой дедушка, несмотря на очень молодой возраст, ушел на войну в рядах Советской Армии. Его старших братьев также призвали, и все они, кроме моего деда, погибли как солдаты. Все из этой части моей семьи были расстреляны, потому что они были евреями. Дети тоже. В то же время мою бабушку вместе с младшей сестрой эвакуировали в Узбекистан, а ее отец также воевал и вернулся с фронта живым", — рассказал Зеленский.

Напомним также, что в прошлом году президент поддержал строительство в Бабьем Яру в Киеве будущего мемориального центра, посвященного Холокосту. В сентябре 2020 года в Бабьем Яру представили мемориальную аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле", на мероприятии также присутствовал Зеленский.

Отметим при этом, что в апреле нынешнего года комитет Верховой Рады по гуманитарной и информационной политике не смог поддержать законопроект о дополнительном выделении из бюджета 300 млн грн на празднование 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. При этом глава подкомитета по культурной политике этого комитета Николай Княжицкий заявил, что не проголосовавшие за это решение являются антисемитами, включая председателя комитета Никиту Потураева, который сам является евреем.

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