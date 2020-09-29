В Бабьем Яру открыли новый мемориал с аудиовизуальной инсталляцией (ФОТО)

В Киеве в День памяти жертв Бабьего Яра презентовали аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле".

Об этом сообщает "Украинская правда".

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В частности, на территории урочища Бабий Яр открыли новый мемориал, который позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

Мероприятие посетили представители многих конфессий и первые лица государства, в частности, президент Владимир Зеленский.

Указано, что часть новой инсталляции расположена на дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику "Менора") и на площади у памятника "Менора".

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Как отмечается, в столбы вдоль Аллеи скорби к памятнику "Меноры" вмонтированы 32 динамика, которые создают звуковой коридор с эффектом хора. С каждой колонки звучат взрослые и детские голоса, которые перечисляют бесконечный список из имен жертв Бабьего Яра.

Также посетители смогут услышать фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей.

Причем некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра "Бабий Яр".

Вторая часть инсталляции — это сорокаметровый зеркальный диск с десятью высокими металлическими колоннами. Колонны и диск прострелены пулями того же калибра, который использовали во время расстрелов нацисты.

Благодаря зеркальному эффекту посетители инсталляции будут видеть отверстия от пуль в своем отражении.

Предполагается, что инсталляция будет действовать 24/7 и ночью через все отверстия будет пробиваться свет, создавая эффект миража.

При этом каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

По замыслу авторов, такая аудиоинсталляция позволит посетителям заповедника почувствовать, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

Автор идеи и концепции звукорежиссер Максим Демиденко рассказывает, что "аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции".

"Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство", — пояснил звукорежиссер.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук пополнил состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "(BYHMC). Кравчук стал 15-м членом этого органа.