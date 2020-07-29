Зеленский поддержал строительство противоречивого мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с членами наблюдательного совета фонда мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал строительство будущего мемориального центра в Киеве, проект которого вызвал критику в обществе.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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"Многие украинцы носят высокое звание "Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала — очень важное для нашей страны. В ее истории — было много трагических страниц. Однако, мы помним о них, будем рассказывать своим следующим поколениям", — заявил Зеленский.

В свою очередь председатель набсовета Фонда Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа.

"У нас одинаковые цели — бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива — не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где будет и музей, и центр исследования, что должно способствовать повышению толерантности в обществе и будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания", — считает он.

Вместе с тем президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что будущий Мемориал "должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм".

"Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если о Аушвице знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы приезжали в Киев увидеть Мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", — отметил он.

Как известно, благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" — это неправительственная организация, которая стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года. Мемориальный центр призван достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук пополнил состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "(BYHMC). Кравчук стал 15-м членом этого органа.