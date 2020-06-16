Стали известны результаты работы команды Фонда "Бабьего Яра"

Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" отчитался о результатах работы членов Наблюдательного совета Фонда в формате международной видеоконференции. В состав Совета входит 15 всемирно известных фигур международного уровня, среди которых Натан Щаранский, Леонид Кравчук, Святослав Вакарчук, Рональд Лаудер, Александр Квасьневский, Йошка Фишер и Светлана Алексиевич. Видеоконференция была изложена в открытом доступе, как свидетельство прозрачной деятельности Фонда и его подотчетности.

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Отчет Фонда показал, что реализация масштабного проекта "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" осуществляется в нескольких направлениях. Так, набирает обороты научно-исследовательская работа Института изучения территории и ландшафта памяти Бабьего Яра, созданного в пределах проекта. В частности, интердисциплинарная группа ученых и специалистов по 3D-моделированию впервые осуществила идентификацию точных локаций мест расстрелов. Ученые исследовали изменения ландшафта урочища Бабьего Яра на протяжении XX века и определили места расстрелов, воссоздав их в 3D-модели. Глубинное исследование территории Бабьего Яра в перспективе позволяет найти основанное на фактах, целостное архитектурное решение мемориала, — отмечают в Фонде.

Также команда планирует создать онлайн-музей, где каждая личная история станет точкой на большой интерактивной карте трагедии. "Можно будет при приближении к каждой из этих точек выявить информацию о судьбе погибшего здесь человека", — объясняет концепцию художественный руководитель проекта Илья Хржановский.

Исследователи собрали уже 18000 таких имен в рамках реализации еще одного проекта Фонда под названием "ІМЕНА", который ищет, верифицирует, восстанавливает и олицетворяет имена жертв трагедии.

Благодаря интенсивной работе ученых Института истории Холокоста в Украине и Восточной Европе — еще одного научно-исследовательского института проекта — впервые создается энциклопедия и полная аннотированная библиография публикаций по тематике Бабьего Яра.

Готовятся к печати хроники оккупации Киева, хроники Холокоста, публикации архивов уголовных дел врачей Павловской психиатрической больницы. К тому же, продолжается разработка электронной библиотеки, содержащей книги, архивные документы, фотографии, видео- и аудиозаписи.

Кроме того, в этом году в партнерстве с режиссером Сергеем Лозницей начался проект "Бабий Яр: Контекст", основанный на документальных архивных видео. Неизвестные широкой публике визуальные материалы будут обнародованы до конца года, а финальным этапом станет выпуск полнометражного фильма о Бабьем Яре.

Продолжает свое развитие документальный проект "Розмова", в пределах которого создается онлайн-платформа с устными рассказами 50000 современных украинцев. Также формируются проекты "Аудиопредставление" и "Интерактивный дневник", что оживят жизни людей первой половины XX века с помощью современных медиа.

Также Фонд взял на себя заботу о праведниках народов мира из Украины — людей, которые, рискуя своей жизнью, оказывали приют евреям.

В итоге Наблюдательный совет Фонда высоко оценил динамику развития проекта "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", подчеркнув, что его успех зависит от участия общественности и государственной поддержки. Поэтому надзорный орган своим приоритетом предполагает создание Общественного совета Фонда, а также подтверждает желание видеть в своем составе представителя государства.

Напомним, что Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" был создан в 2016-ом. Это неправительственная организация, которая стремится построить Центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям, произошедшим в сентябре 1941 года. Мемориальный центр призван достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.