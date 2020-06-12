Общество 1 час назад

Леонид Кравчук вошел в наблюдательный совет фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр"

Первый президент Украины присоединился к членам наблюдательного совета как государственный и общественный деятель, политик, ученый и дипломат высокого уровня

Леонид Кравчук. Фото: Википедия Леонид Кравчук. Фото: Википедия
Леонид Кравчук. Фото: Википедия

Первый президент Украины Леонид Кравчук пополнил состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "(BYHMC). Кравчук стал пятнадцатым членом этого органа, сформированного как международная команда всемирно известных и авторитетных правозащитников, ученых, политиков, бизнесменов, религиоведов и деятелей культуры.

Об этом говорится в сообщении на официальном веб-сайте фонда.

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Леонид Кравчук присоединился к членам наблюдательного совета как государственный и общественный деятель, политик, ученый и дипломат высокого уровня. К тому же в свое время именно он провозгласил историческую речь в контексте переосмысления и исследования темы Холокоста. Леонид Кравчук, как председатель Верховной Рады, извинился в 1991 году в Бабьем Яру перед еврейским народом от имени украинского за участие отдельных украинцев в Холокосте.

Кроме Леонида Кравчука, в состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" входят такие выдающиеся личности, как лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, бывший вице-канцлер Германии Йошка Фишер, американский политик Джо Либерман, экс-президент Польши Александр Квасьневский и генеральная директор ЮНЕСКО в 2009 — 2017 годах Ирина Бокова.

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На уровне функций наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью фонда и консультирует Совет директоров как отдельный и независимый от нее орган. Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" — это неправительственная организация, которая стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года. Мемориальный центр призван достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

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