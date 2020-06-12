Леонид Кравчук вошел в наблюдательный совет фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр"

Первый президент Украины Леонид Кравчук пополнил состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "(BYHMC). Кравчук стал пятнадцатым членом этого органа, сформированного как международная команда всемирно известных и авторитетных правозащитников, ученых, политиков, бизнесменов, религиоведов и деятелей культуры.

Об этом говорится в сообщении на официальном веб-сайте фонда.

Леонид Кравчук присоединился к членам наблюдательного совета как государственный и общественный деятель, политик, ученый и дипломат высокого уровня. К тому же в свое время именно он провозгласил историческую речь в контексте переосмысления и исследования темы Холокоста. Леонид Кравчук, как председатель Верховной Рады, извинился в 1991 году в Бабьем Яру перед еврейским народом от имени украинского за участие отдельных украинцев в Холокосте.

Кроме Леонида Кравчука, в состав наблюдательного совета Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" входят такие выдающиеся личности, как лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, бывший вице-канцлер Германии Йошка Фишер, американский политик Джо Либерман, экс-президент Польши Александр Квасьневский и генеральная директор ЮНЕСКО в 2009 — 2017 годах Ирина Бокова.

На уровне функций наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью фонда и консультирует Совет директоров как отдельный и независимый от нее орган. Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" — это неправительственная организация, которая стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года. Мемориальный центр призван достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.