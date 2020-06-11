Проект "Имена" установил 800 новых жертв, убитых нацистами в Бабьем Яру

Благотворительный фонд "Мемориального центра холокоста "Бабий Яр" начал работу над проектом "Имена", цель которого — провести аналитически сравнительный анализ состава населения города Киева в период оккупации 1941-1943 годов, а также в довоенные и послевоенные годы.

Накануне Второй мировой войны в Киеве проживало 846724 человека, из них евреев была четвертая часть — 224 236 человек. В ноябре 1943 г. население Киева сократилось почти в 6 раз — до 180 000. По разным источникам нацисты уничтожили в Бабьем Яру от 75000 до 100000 человек разных национальностей.

Внезапность трагедии и мотив мести (наказание киевлян в ответ на подрыв центра города советскими войсками) стали причиной того, что имена жертв не фиксировали. Дальнейшее замалчивание масштабов расстрелов Советским Союзом и непоследовательная политика современной Украины усложнили процесс поиска и идентификации. Несмотря на то, что работа по восстановлению имен жертв нацистов продолжается много лет, полного и точного списка погибших нет. Однако, проект "Имена" стремится переломить эту тенденцию.

Как рассказывает руководитель проекта Анна Фурман, ею руководит личная мотивация, в основе которой — опыт поиска в архивах информации о судьбе репрессированного деда. Так интерес превратился в работу и вырос в миссию. Участием в проекте "Имена" Анна стремится персонализировать историю, найти и раскрыть имя каждого человека, который погиб в Бабьем Яру, и построить связь между прошлым и будущим Киева.

В команду исследователей, кроме Анны, входят десять человек — ученые, специалисты из архивов и оцифровки. В основе их метода работы — наработка исследователей Эдварда Андерса (Берлингам, Калифорния) и Юриса Дубровскиса (Музейно-документационное центр "Ebreji Latvija"), которые разработали теоретические основы восстановления имен погибших во время Холокоста на основе официальных документов и отработали их в Латвии.

Проект "Имена" состоит из трех частей. На первом этапе команда создаст максимально полный и точный список населения Киева накануне войны (август — сентябрь, 1941 г.). После этого определит и подтвердит судьбы погибших в Бабьем Яру на основе уже имеющихся и впервые выявленных документов. А на третьем этапе обнародует информацию на сайте: http://babynyar.org/.

Последний шаг направлен на то, чтобы ознакомить с данными максимальное количество заинтересованных лиц, которые могут владеть дополнительной правдивой информацией о судьбе близких. Это позволит в итоге составить окончательный наиболее полный перечень имен. По словам Анны Фурман, поиск является постоянным процессом, результаты которого все время будут обновляться в общих таблицах и показываться на интернет-странице.

В январе — мае проработаны материалы 300 дел из 116 фондов трех государственных архивов: ЦГАОО, ОГА СБУ и ГАКО. Результатом работы стала унифицированная таблица с именами более 18000 жертв, необходимая для дальнейших исследований. После этого проводилась верификация, в ходе которой документально подтверждены имена более 3000 жертв, среди них около 800 — потенциально неизвестны.

Весомую роль в процессе проведения исследования играет создание электронных копий архивных документов, благодаря которым можно будет выявлять связи. Оцифрован материал Р-2412 (Музея-архива переходного периода), ГАКО (около 15000 сканирований). Ведется работа по подготовке к оцифровке фондов городских и районных управах — уникальные документы, содержащие домовые книги, списки жителей, склады семей и тому подобное. А также готовятся к обмену с архивом города Киева уже оцифрованные метрические книги.