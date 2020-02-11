В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр". С таким обращением общественная организация уже обратилась на имя городского головы Киева Виталия Кличко. Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, будет осуществлено Благотворительным фондом.

Такая инициатива общественной организации связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр — места памяти, где в 1941-1943 годах произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь происходили массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий — евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

"Ежегодно это место посещают десятки тысяч людей, в том числе и со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, который будет включать музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также, собственно, и сам мемориал. Таким образом, переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых, поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли", — объяснили свое предложение в Мемориальном центре.

Инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" уже получила широкую поддержку киевлян, в частности, представителей ОСН Подольского и Шевченковского районов, многочисленных общественных организаций, активистов и лидеров общественного мнения.

"Превращение места забвения в место памяти — это наш долг перед Киевом, перед всем миром и перед будущими поколениями. Убежден, что переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр" будет способствовать переосмыслению киевлянами этой местности", — отметил Макс Яковер, генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

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Ранее следователи СБУ и Офиса генпрокурора провели многочисленные обыски в структурных подразделениях ОАО "Киевметрострой", их должностных лиц, а также отделениях АБ "Укргазбанка" и ряда частных структур. По мнению прокуроров, указанные структуры задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 миллиарда гривен, выделенных на достройку Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена.