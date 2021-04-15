Комитет Рады отклонил проект Вятровича по Бабьему Яру после обвинений в антисемитизме

Народный депутат Николай Княжицкий ("Европейская солидарность") назвал некоторых членов Комитета Верховой Рады по гуманитарной и информационной политике, а также его председателя Никиту Потураева ("Слуга народа") антисемитами.

Инцидент произошел в среду, 14 апреля, на заседании профильного комитета ВРУ, сообщает сайт партии "Слуга народа".

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Депутат прибег к обвинениям народных депутатов после того, как комитет не поддержал законопроект о дополнительном выделении из бюджета 300 миллионов гривен на празднование 80-й годовщины жертв трагедии Бабьего Яра.

"У нас есть семь антисемитов, включая председателя Потураева, которые против голосования за чествование памяти жертв Бабьего Яра, я правильно понимаю?", — спросил Княжицкий, когда 7 из 13 членов комитета воздержались от голосования за законопроект.

После этого заявления народный депутат Елизавета Богуцкая ("Слуга народа") отозвала свой голос за предварительно рассмотренное комитетом постановление "О дополнительных мерах по чествованию памяти жертв трагедии Бабьего Яра и Холокоста" авторства Владимира Вятровича (ЕС). После повторного рассмотрения этого постановления профильный комитет решил его отклонить.

По словам председателя профильного парламентского комитета Никиты Потураева, подобная риторика со стороны отдельных народных депутатов приводит к конфликтам и недоразумениям, что ставит под сомнение возможность чествования памяти жертв трагедии на государственном уровне.

"Проект этого постановления блокирует возможность принять участие в создании Мемориального комплекса в Бабьем Яру евреям-выходцам из РФ. Как человек, семью которого эта трагедия не миновала, я страдаю от того, что существует спор между различными представителями еврейской общины. На комитете я был вынужден временно отказаться от председательства и, в частности, голосования за это постановление. Из-за этих конфликтов и недоразумений Украина не почтила должным образом 60-ю и 70-ю годовщину трагедии жертв Бабьего Яра и Холокоста в Украине. А теперь рискует не почтить должным образом еще и 80-ю годовщину", — отметил Потураев.

Следует заметить, что профильный комитет комитет поддержал законопроект о выделении из бюджета дополнительных средств на создание Мемориального пространства памяти жертв Бабьего Яра после доклада заместителя Министра культуры и информационной политики Ларисы Петасюк.

"Никто не ставит под сомнение необходимость финансирования государственного заповедника Бабий Яр, но выделение дополнительных ресурсов на него не было предусмотрено бюджетом Украины. Часть членов комитета, в том числе со мной, поначалу воздержались от голосования за этот законопроект. Что и спровоцировало абсурдные обвинения в антисемитизме со стороны представителей "Евросолидарности", — добавил Никита Потураев.

Трагедия Бабьего Яра является одной из самых кровавых страниц в истории Холокоста и Второй мировой войны. За два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, на территории киевского урочища представители немецкой оккупационной администрации расстреляли по этническому признаку 33771 еврея.

Всего во время Второй мировой войны на территории Бабьего Яра было уничтожено более 100 тысяч человек разных национальностей, в том числе евреев, советских военнопленных и представителей украинского освободительного движения.