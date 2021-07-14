Конституційний суд визнав конституційним "мовний закон"

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це в середу, 14 липня, повідомляє пресслужба суду.

При цьому повний текст рішення з’явиться на сайті КСУ в четвер, 15 липня.

Відомо, що конституційність мовного закону просили розглянути 51 народний депутат попереднього скликання Верховної Ради. Відповідне подання до КСУ вони направили ще в червні 2019 року.

Серед авторів подання — переважно колишні депутати "Опозиційного блоку", серед яких Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко (останні п’ятеро — чинні депутати ОПЗЖ) та інші.

Як повідомлялося, 7 липня 2020 року Конституційний суд України розпочав розгляд Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на предмет його конституційності.

Нагадаємо, "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної") Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він зміцнив позиції державної мови в Україні.

З 16 липня 2019 року закон частково набув чинності, однак усі пункти документу запрацюють протягом кількох найближчих років.

Зокрема, згідно з законом, через 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через 5 років і місцева преса повинна мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії і на інших мовах.

Однак видання, які виходять на мовах ЄС і кримськотатарською, можуть не мати української версії. Також видавництва і книгарні повинні через 2 роки мати не менше половини асортименту книг українською мовою.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Однак порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах буде каратися штрафами.

Максимальна сума штрафу складе 11 тисяч 900 грн. Ці норми почнуть діяти через 3 роки з моменту набрання чинності (з 16 липня 2022 року).