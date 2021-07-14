Политика 1 час назад

Конституційний суд визнав конституційним "мовний закон"

КСУ через понад 2 роки розгляду ухвалив остаточне рішення щодо закону про українську мову

Фото: rezonans.cc Фото: rezonans.cc
Фото: rezonans.cc

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це в середу, 14 липня, повідомляє пресслужба суду.

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При цьому повний текст рішення з’явиться на сайті КСУ в четвер, 15 липня.

Відомо, що конституційність мовного закону просили розглянути 51 народний депутат попереднього скликання Верховної Ради. Відповідне подання до КСУ вони направили ще в червні 2019 року.

Серед авторів подання — переважно колишні депутати "Опозиційного блоку", серед яких Михайло Добкін, Сергій Ківалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна, Юрій Бойко (останні п’ятеро — чинні депутати ОПЗЖ) та інші.

Як повідомлялося, 7 липня 2020 року Конституційний суд України розпочав розгляд Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на предмет його конституційності.

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Нагадаємо, "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної") Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він зміцнив позиції державної мови в Україні.

З 16 липня 2019 року закон частково набув чинності, однак усі пункти документу запрацюють протягом кількох найближчих років.

Зокрема, згідно з законом, через 30 місяців всеукраїнські друковані ЗМІ, а через 5 років і місцева преса повинна мати українську версію. При цьому закон дозволяє випускати версії і на інших мовах.

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Однак видання, які виходять на мовах ЄС і кримськотатарською, можуть не мати української версії. Також видавництва і книгарні повинні через 2 роки мати не менше половини асортименту книг українською мовою.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Однак порушення прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах буде каратися штрафами.

Максимальна сума штрафу складе 11 тисяч 900 грн. Ці норми почнуть діяти через 3 роки з моменту набрання чинності (з 16 липня 2022 року).

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