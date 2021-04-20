Политика 9 минут назад

В Украине могут отменить штрафы за нарушение "языкового закона" в бытовой сфере — Минкульт

Александр Ткаченко считает, что штрафовать нужно начинать с чиновников и депутатов

Александр Ткаченко. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua Александр Ткаченко. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Александр Ткаченко. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение "языкового закона" именно к чиновникам и депутатам.

После этого можно будет переходить к штрафованию обычных людей, заявил он в интервью "РБК-Украина".

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По словам главы Минкульта, если бы законодатели начали штрафовать в первую очередь самих себя, тогда население восприняло бы такое введение более корректно.

"Давайте начнем штрафовать чиновников вначале. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова. Я бы не хотел, чтобы мы превращали эти штрафы в фетиш. Чтобы мы не превращали это в инструмент сведения счетов или еще чего-то", — отметил Ткаченко.

При этом министр добавил, что сейчас среди депутатов есть мысли подать поправки в закон, которые бы отменили штрафы для населения в бытовой сфере.

"Я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса. Покажите пример, уважаемые законодатели и чиновники", — добавил Ткаченко.

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Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу норма об обязательном обслуживании на украинском языке для всех заведений сферы услуг.

Ожидается, что штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке начнут в 2022 году.

В то же время в Верховную Раду подали два законопроекта против штрафов за нарушение "языкового закона".

Как сообщалось, Ткаченко считает реальным, чтобы украинский стал основным языком общения в быту. При этом министр культуры отмечает необходимость "мягкой украинизации".

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