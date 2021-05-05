Более 60% украинцев называют войну СССР против нацистской Германии "Великой Отечественной"

60,6% украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной". В свою очередь, лишь 35,4% считает войну 1941-1945 годов частью (эпизодом) Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой", передает агентство "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции в котором были представлены результаты исследования.

В то же время 65,7% опрошенных придерживаются точки зрения, что во время войны украинцы освобождали свою землю, воевали за собственные интересы.

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При этом 21,3% респондентов считают, что в составе советских войск украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы.

Опрос был проведен с 27 апреля по 2 мая среди 1220 совершеннолетних респондентов во всех подконтрольных регионах Украины методом индивидуального интервью "лицом к лицу" по месту проживания (на дому). Статистическая погрешность исследования не превышает 3%.

Напомним при этом, что в конце апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.