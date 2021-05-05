Общество 1 час назад

Более 60% украинцев называют войну СССР против нацистской Германии "Великой Отечественной"

Две трети респондентов полагают, что в 1941-1945 украинцы воевали за свою землю

Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua
Фото: Тимофей Беспятов, Delo.ua

60,6% украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной". В свою очередь, лишь 35,4% считает войну 1941-1945 годов частью (эпизодом) Второй мировой войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой", передает агентство "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции в котором были представлены результаты исследования.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время 65,7% опрошенных придерживаются точки зрения, что во время войны украинцы освобождали свою землю, воевали за собственные интересы.

Читайте также:
Памятник Бандере во Львове залили красной краской

При этом 21,3% респондентов считают, что в составе советских войск украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы.

Опрос был проведен с 27 апреля по 2 мая среди 1220 совершеннолетних респондентов во всех подконтрольных регионах Украины методом индивидуального интервью "лицом к лицу" по месту проживания (на дому). Статистическая погрешность исследования не превышает 3%.

Напомним при этом, что в конце апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Верховный суд отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка народным депутатом
Верховный суд отменил протокол ЦИК об избрании Вирастюка народным депутатом
Почти 30% украинцев заявили, что болели COVID-19: вдвое больше, чем по официальным данным
Почти 30% украинцев заявили, что болели COVID-19: вдвое больше, чем по официальным данным
Уже 43% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса — опрос
Уже 43% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса — опрос
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Немецкие экологи требуют остановить "Северный поток-2"

  3. Самые богатые американцы за первые дни президентства Байдена разбогатели на $195 млрд

  4. Эпидемия Covid-19 и карантин продлятся в Украине еще два года — ученые

  5. Вертолет РФ нарушил границу Украины: в Госпогранслужбе объяснили, почему его не сбили

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...