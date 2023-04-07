Дерусификация: в приложении "Киев Цифровой" киевляне смогут выбрать новые названия для 27 объектов столицы

7 апреля в приложении "Киев Цифровой" стартовало электронное голосование о переименовании 27 городских объектов, названия которых связаны со страной агрессором РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Опрос начался сегодня и продлится до 16 апреля. После этого электронная система подсчитывает окончательные результаты, а затем передается на рассмотрение Киевсовета.

Пройти опрос могут граждане, подтвердившие лицо через Bank ID. Верификация необходима для честных и прозрачных результатов.

Чтобы проголосовать, в приложении нужно перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать "Опрос", просмотреть список вопросов и нажать кнопку "Принять участие".

В частности, запланировано переименовать проспекты Воздухофлотский и Правды, а также парк имени Генерала Потапова, сквер имени Чкалова, сквер Трудовой славы.

"Эта коммуникация городской власти и общественности является хорошим примером взаимодействия и открытости. Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению, наиболее удачен для переименования конкретной улицы, переулка, проспекта, сквера или парка", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Он также добавил, что в Киеве нет места топонимическим названиям, которые увековечивают представителей и события государства, начавшего полномасштабную войну против Украины и осуществляющего геноцид нашего народа.

Напомним, Киевский городской совет на заседании 23 марта переименовал в рамках дерусификации еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.