НАБУ передало до суду справу про хабар Škoda екснардепу Мартиненку

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування і передало до суду справу за обвинуваченням депутата Верховної Ради ІІІ-VIII скликань Миколи Мартиненка в одержанні хабаря та відмиванні коштів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє НАБУ, 13 вересня стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Дії підозрюваного кваліфіковані за частино 4 статті 368 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що у липні 2014 року колишній голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки одержав від керівництва чеської компанії Škoda JS a.s., що входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському Газпромбанку, неправомірну вигоду у 311,6 тисячі євро.

Мартиненко, за версією слідства, мав сприяти в просуванні їхніх інтересів в Україні у взаємовідносинах із держкомпанією "Енергоатом" та Чорнобильською атомною електростанцією, з якими Škoda мала контракти на постачання обладнання, за якими виник ризик неоплати з боку українських контрагентів.

Гроші були перерахувані під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною Škoda та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. В подальшому через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, вони були легалізувані.

У підсумку кошти опинилися на рахунку іншої кіпрської компанії, бенефіціаром якої виявився Мартиненко. З рахунків цієї компанії сплачувалися кошти за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби ексдепутата та його родичів.

В бюро зазначають, що ці факти було встановлено при розслідуванні корупційної схеми з розкрадання в особливо великих розмірах коштів НАЕК "Енергоатом" та Східного гірничо-збагачувального комбінату. Справу за обвинуваченням Мартиненка в організації розкрадання передали до суду ще в травні 2018 року, але той згодом повернув її до антикорупційної прокуратури на допрацювання. Станом на 2022 рік її досі не розглянуто судом.

В рамках же розслідування справу про хабар від Škoda детективи вилучили під час обшуків у приміщеннях, яким користувався екснардеп, готівку на суму 1,57 мільйона доларів та 1,3 мільйона гривень. Ці кошти за рішенням Вищого антикорупційного суду були заарештовані. Про підозру ж йому було повідомлено лише півтора місяці тому.

В свою чергу, в Чехії пред’явлено обвинувачення шести працівникам Škoda, що були співучасниками злочину, і наразі справа перебуває там на стадії судового розгляду.