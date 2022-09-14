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НАБУ передало до суду справу про хабар Škoda екснардепу Мартиненку
Національне антикорупційне бюро завершило розслідування і передало до суду справу за обвинуваченням депутата Верховної Ради ІІІ-VIII скликань Миколи Мартиненка в одержанні хабаря та відмиванні коштів.
Як повідомляє НАБУ, 13 вересня стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Дії підозрюваного кваліфіковані за частино 4 статті 368 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу.
Слідство встановило, що у липні 2014 року колишній голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки одержав від керівництва чеської компанії Škoda JS a.s., що входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському Газпромбанку, неправомірну вигоду у 311,6 тисячі євро.
Мартиненко, за версією слідства, мав сприяти в просуванні їхніх інтересів в Україні у взаємовідносинах із держкомпанією "Енергоатом" та Чорнобильською атомною електростанцією, з якими Škoda мала контракти на постачання обладнання, за якими виник ризик неоплати з боку українських контрагентів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гроші були перерахувані під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною Škoda та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. В подальшому через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, вони були легалізувані.
У підсумку кошти опинилися на рахунку іншої кіпрської компанії, бенефіціаром якої виявився Мартиненко. З рахунків цієї компанії сплачувалися кошти за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби ексдепутата та його родичів.
В бюро зазначають, що ці факти було встановлено при розслідуванні корупційної схеми з розкрадання в особливо великих розмірах коштів НАЕК "Енергоатом" та Східного гірничо-збагачувального комбінату. Справу за обвинуваченням Мартиненка в організації розкрадання передали до суду ще в травні 2018 року, але той згодом повернув її до антикорупційної прокуратури на допрацювання. Станом на 2022 рік її досі не розглянуто судом.
В рамках же розслідування справу про хабар від Škoda детективи вилучили під час обшуків у приміщеннях, яким користувався екснардеп, готівку на суму 1,57 мільйона доларів та 1,3 мільйона гривень. Ці кошти за рішенням Вищого антикорупційного суду були заарештовані. Про підозру ж йому було повідомлено лише півтора місяці тому.
В свою чергу, в Чехії пред’явлено обвинувачення шести працівникам Škoda, що були співучасниками злочину, і наразі справа перебуває там на стадії судового розгляду.