Екснардеп Мартиненко отримав підозру у хабарі від Škoda за лобіювання інтересів

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому депутату Верховної Ради Миколі Мартиненку в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

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Його дії як зазначають у НАБУ, кваліфіковано, відповідно, за частиною 4 статті 368 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що у липні 2014 року він одержав від керівництва чеської компанії Škoda JS a.s., що входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському Газпромбанку, неправомірну вигоду у 311,6 тисячі євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні.

Хабар був перерахований під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між Škoda та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом.

В подальшому гроші були легалізовані через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. У підсумку вони опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився екснардеп.

З рахунків цієї компанії сплачувалося кошти за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті витрати Мартиненка та його родичів.

Зазначається, що розслідування цих фактів НАБУ розпочало на основі інформації, наданої правоохоронними органами Чехії, які і виявили підозрілі транзакції Škoda. Завдяки міжнародній співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також матеріалам, отриманими в Україні, було зібрано достатньо доказів для повідомлення ексдепутату про підозру.

Також повідомляється, що Чехія пред’явила обвинувачення, у тому числі за вказаними фактами, шести працівникам Škoda, і зараз справа вже розглядається у суді.

Нагадаємо, що Мартиненко також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ, - щодо організації разом із спільниками схеми розкрадання коштів НАЕК "Енергоатом" та Східного гірничо-збагачувального комбінату із загальними збитками у 6,4 мільйона євро та 17,2 мільйона доларів. Справу було скеровано до суду ще у 2018 році, але той згодом повернув її до САП на допрацювання. Станом на 2022 рік її досі не розглянуто судом.