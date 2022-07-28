Экс-нардеп Мартыненко получил подозрение во взятке от Škoda за лоббирование интересов

Детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

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Его действия, как отмечают в НАБУ, квалифицированы, соответственно, по части 4 статьи 368 и части 2 статьи 209 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что в июле 2014 года он получил от руководства чешской компании Škoda JS as, входящей в принадлежащий российскому Газпромбанку холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", неправомерную выгоду в 311,6 тысячи евро за содействие в продвижении их интересов Украине.

Взятка была перечислена под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между Škoda и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом.

В дальнейшем деньги были легализованы из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В результате они оказались на счету компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экс-депутат.

Со счетов этой компании уплачивались средства за обучение, отдых, аренду жилья за границей и другие личные расходы Мартыненко и его родственников.

Расследование этих фактов НАБУ началось на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые и обнаружили подозрительные транзакции Škoda. Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, было собрано достаточно доказательств для уведомления экс-депутата о подозрении.

Также сообщается, что Чехия предъявила обвинение, в том числе по указанным фактам, шести работникам Škoda, и сейчас дело уже рассматривается в суде.

Напомним, что Мартыненко также проходит обвиняемым по другому делу, расследовавщемуся НАБУ, - об организации вместе с сообщниками схемы хищения средств НАЭК "Энергоатом" и Восточного горно-обогатительного комбината с общим ущербом в 6,4 миллиона евро и 17,2 миллиона долларов. Дело было направлено в суд еще в 2018 году, но впоследствии тот вернул его в САП на доработку. По состоянию на 2022 год дело до сих пор не рассмотрена судом.