Дело экс-нардепа Мартыненко передали в суд: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро 14 февраля направило в суд дело против депутата Верховной Рады ІІІ-VIII созывов Николая Мартыненко, обвиняемого в получении взятки и отмывании средств. Как говорится в сообщении бюро, экс-нардепу инкриминируют часть 4 статьи 368 и часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Следствие установило, что в июле 2014 года он, занимая должность председателя комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, получил от руководства чешской компании Škoda JS a.s., входящей в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", принадлежащий российскому Газпромбанку, неправомерную выгоду в 311,6 тысячи евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

По данным следствия, Мартыненко должен содействовать машиностроительной компании во взаимоотношениях с Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" и Чернобыльской атомной электростанцией. С ними у Škoda были контракты на поставку оборудования, по которым возник риск неосуществления оплаты со стороны украинских контрагентов.

Как указывает НАБУ, взятка была перечислена под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве между Škoda и кипрской компанией, аффилированной с экс-нардепом. В дальнейшем деньги были легализованы через ряд транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В итоге денежные средства оказались на счете компании, также зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался обвиняемый. Со счетов этой компании оплачивалось обучение, отдых, аренда жилья за границей и удовлетворение других личных нужд депутата и его родственников.

В ходе обыска по месту жительства Мартыненко детективы обнаружили и изъяли значительную сумму наличных денег, на часть из которых — в сумме 785 тысяч долларов и 650 тысяч гривен — Высший антикоррупционный суд наложил арест. По решению суда эти средства детективы передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Кроме того, для обеспечения возможной конфискации были арестованы и принадлежащие обвиняемому квартиры площадью более 500 квадратных метров в центре Киева.

Напомним, что стороне защиты материалы дела были открыты в сентябре 2022 года. Впрочем, как отмечают в НАБУ, она систематически злоупотребляла правом ознакомиться с ними. 4 января уже 2023 ВАКС по ходатайству детективов бюро ограничил защиту в этом праве, установив срок на ознакомление с материалами, что позволило завершить следствие.

Правовая оценка же действиям работников чешской компании и другим разоблаченным фактам дана правоохранительными органами самой Чехии, которые с учетом доказательств, переданных детективами НАБУ, предъявили обвинение шести ее сотрудникам.

Напомним, что информация о взятке Мартыненко НАБУ стала известна при расследовании коррупционной схемы хищения в особо крупных размерах средств НАЭК "Энергоатом" и Восточного горно-обогатительного комбината. Дело по обвинению Мартыненко в организации хищения было передано в суд еще в мае 2018 года, но тот впоследствии вернул его в антикоррупционную прокуратуру на доработку.