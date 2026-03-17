Военные инновации: Украина запускает центр ИИ "A1" при поддержке Великобритании

дрон, ВСУ
AI-driven армия Украины: как центр A1 меняет подход к современной войне / Генеральный штаб ВСУ

Министерство обороны Украины запускает Defense AI Center "A1", первый из серии центров компетенций военных технологий. Центр, реализуемый при поддержке правительства Великобритании, будет анализировать боевые данные, прогнозировать действия врага, развивать автономные системы и создавать новые инструменты управления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

Украина ускоряет внедрение искусственного интеллекта в войне

"Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие", - сообщил Федоров.

Задача центров состоит в постоянном анализе поля боя и современных технологий, а также в определении последующих шагов развития. В технологической войне побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации и проходит полный цикл обновления.

Первым таким центром становится Defense AI Center "A1", реализуемый при поддержке правительства Великобритании.

Главные задачи центра включают в себя:

  • анализ боевых данных;
  • прогнозирование действий противника;
  • развитие автономных систем;
  • создание новейших инструментов управления.

Центр позволит быстрее превращать опыт и данные с фронта в практические технологические решения и ускорять внедрение инноваций в Вооруженных Силах.

"AI-решения станут частью каждого домена современной войны - от разведки до управления. Наша задача - создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, базирующаяся на скорости инноваций, автономных системах и сетевом превосходстве". – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры запускают Brave1 Dataroom для автономных ИИ-решений

Автор:
Ольга Опенько