$1,2 млрд і 63 угоди: як зріс ринок M&A в Україні у 2025 році

В 2025 році український ринок злиттів та поглинань суттєво пожвавився. Зростання склало більш ніж 20% за кількістю угод та понад 17% за сукупною розголошеною вартістю транзакцій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG в Україні "M&A Radar 2025: Україна".

Стриманий інтерес з боку іноземних інвесторів у першій половині року зумовив посилення ролі українських інвесторів, на угоди за участі яких припала більшість транзакцій.

Як виглядав ринок M&A в Україні у 2025 році

В 2025 році кількість угод досягла найвищого рівня з 2022 року: було зафіксовано 63 угоди (з розголошеною вартістю понад $5 млн кожна), що на 26% більше порівняно з 50 угодами у 2024 році. Загальна розголошена вартість угод досягла $1,2 млрд.

Водночас на динаміку вартості угод вплинуло зниження рівня прозорості ринку: частка транзакцій з розголошеною вартістю зменшилася з 64% у 2024 році до 57% у 2025. Крім загальноринкових коливань рівня розголошення інформації, така тенденція відображає зростання частки угод за участю українських інвесторів у загальній структурі M&A, які традиційно характеризуються нижчим рівнем прозорості.

Джерело: KPMG в Україні

У 2025 році загальна розголошена вартість угод за участю українських інвесторів зросла приблизно на 50% і сягнула $671 млн, що є найвищим рівнем з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обсяг цього зростання, а також домінування угод за участю українських інвесторів у загальній структурі ринку свідчать про те, що фактична сукупна вартість угод у 2025 році могла бути ще вищою.

Кількість укладених угод з придбання українських активів іноземними інвесторами залишилася практично незмінною у порівнянні з попереднім роком: у 2024 та 2025 роках було зареєстровано по 13 угод. Водночас активність з придбання іноземних активів українськими інвесторами дещо знизилася: у 2025 році було укладено 10 угод порівняно з 11 у попередньому році.

Найбільшою угодою з придбання іноземних активів за 2025 рік стала купівля компанією у сфері харчових та агротехнологій МХП частки в 92% статутного капіталу іспанської компанії Uvesa – провідного виробника м’яса птиці та свинини, вартість якої, за повідомленнями в ЗМІ, перевищила 270 млн євро (близько $300 млн).

Середній розмір угоди залишався стабільним, з незначним зростанням у 2025 році до $34 млн (порівняно з $33 млн у 2024 році).

Як і в попередні роки, ринок M&A в Україні у 2025 році залишався висококонцентрованим за вартістю: близько 50% загальної розголошеної вартості припадало лише на три транзакції з вартістю понад $100 млн. До них належали:

згадане вище придбання МХП харчової компанії Uvesa з орієнтовною вартістю близько $300 млн;

придбання компанією "Київстар" сервісу виклику авто та доставки "Уклон" за $155 млн;

придбання глобальною агропродовольчою компанією Bunge частки 85% в статутному капіталі Вінницького олійножирового комбінату (ViOil), яке, за повідомленнями у ЗМІ, було оцінене у $138 млн.

Угоди за участю українських інвесторів

Впродовж року було оголошено 40 угод за участю українських інвесторів із сукупною розголошеною вартістю $671 млн, що забезпечило понад 60% загальної кількості угод та більш ніж половину загальної розголошеної вартості.

Сільське господарство, сектор інновацій та технологій, а також нерухомість та будівництво залишалися провідними секторами серед M&A-угод за участю українських інвесторів. У 2025 році локальні інвестори забезпечили суттєво більшу частку транзакцій у секторі інновацій і технологій, де історично домінували іноземні інвестори. У 2024 році було зареєстровано лише одну угоду за участю українських інвесторів на суму $10 млн. Натомість у 2025 році було укладено шість угод в секторі інновацій та технологій за участю українських інвесторів із сукупною розголошеною вартістю $210 млн, що становить майже 80% від загальної вартості угод у сектор інновацій та технологій протягом року ($265 млн).

Посилення операційної стійкості та вертикальної інтеграції українського бізнесу обумовило, зокрема, придбання торговою мережею EVA логістичного комплексу ТОВ "СК Омега-1 Логістик" за $36 млн.

В секторі транспорту та інфраструктури спостерігалося відновлення інтересу інвесторів після стабілізації експортних операцій вздовж українського Чорноморського коридору. Так, мережа магазинів "Епіцентр" придбала частку в статутному капіталі компанії "Промтехінновація", яка володіє правами оренди земельної ділянки площею 32 гектари в акваторії порту Південний для перспективного будівництва зернового термінала.

Серед ключових чинників пожвавлення M&A- активності за участю українських інвесторів у 2025 році виокремлюються стратегічна експансія та трансформація бізнес-моделей. Найбільш показовим прикладом стала серія придбань компанії "Київстар". Український телекомунікаційний оператор використовує свій досвід у сфері аналітики даних та масштабованих цифрових платформ для побудови комплексної цифрової екосистеми, що, зокрема, було продемонстровано придбанням сервісу таксі та доставки Uklon за $155 млн. Ця угода стала другою за розміром у 2025 році та найбільшою транзакцією за участю українських інвесторів. Також компанія оголосила про плани придбання онлайн- платформи фармацевтичних послуг Tabletki.ua (за умови отримання регуляторних дозволів), а також збільшила свою частку в статутному капіталі медичного онлайн-порталу Helsi в рамках угоди з оцінкою $10,5 млн.

Проявом інтересу українських інвесторів стали, зокрема, приватизація виробника мийних засобів "Вінницяпобутхім" – підприємство було придбане за $15 млн компанією ТОВ "Афіна- Груп" (належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику, співзасновникам мереж EVA та Varus), а також оголошене придбання мережі побутової електроніки "Цитрус" її конкурентом Yabluka з оцінкою угоди на рівні $10-20 млн.

Характерною рисою M&A-угод за участю українських інвесторів у 2025 році стала готовність заходити у суміжні сектори. Зазначена тенденція була особливо вираженою в секторах сільського господарства та енергетики, де атаки на енергетичну інфраструктуру прискорили попит на відновлювані, гнучкі та децентралізовані потужності з виробництва електроенергії, а також привернули увагу нетрадиційних інвесторів. Так, співзасновники мережі побутової техніки "Фокстрот" придбали дві діючі сонячні електростанції у складі Болохівського сонячного парку в Житомирській області за орієнтовну суму $15 млн. Аналогічно компанія "Київстар" придбала діючу сонячну електростанцію потужністю 13 МВт, оператором та власником якої було ТОВ "Санвін 11", приблизно за $8 млн, також у Житомирській області.

Сектор сільського господарства у 2025 році також продовжував приваблювати інвесторів, зокрема поза колом традиційних учасників. Через компанію Vi.An Holding Limited власник групи компаній OKKO Віталій Антонов у 2025 році здійснив придбання ТОВ "Борщівська аграрна компанія" та компанії "Кайрос-Холдинг". Вартість угоди становила близько $20 млн.

У секторі нерухомості та будівництва придбання фондом Inzhur REIT торговельно- розважального центру Sky Park (Вінниця) у компанії Dragon Capital за $35 млн засвідчило зростання ролі інституційних та нетрадиційних інвесторів на ринку комерційної нерухомості. Паралельно з цим активізувалося залучення українського венчурного капіталу. Зокрема, українська компанія у сфері медичних цифрових сервісів Liki24 залучила $9 млн у раунді Series A, який очолили переважно українські інвестори, зокрема u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners та DniproVC.

Ініціативи українського уряду з приватизації у 2025 році також сприяли пожвавленню M&A-активності. Всі приватизаційні транзакції протягом року були здійснені за участю українських інвесторів. Впродовж року відбулося два аукціони у межах так званої "великої приватизації", найбільшим з яких став продаж у жовтні 2025 року державної будівельної компанії "Укрбуд", яку придбало ТОВ "Техно-онлайн" (належить братам Астіонам) за $19,5 млн. Другою значною приватизаційною угодою стало придбання ТОВ "Афіна-Груп" виробника мийних засобів та підсанкційного активу, конфіскованого у 2022 році, "Вінницяпобутхім" за $15 млн. Крім того, у 2025 році було завершено ще чотири приватизаційні транзакції вартістю понад $5 млн.

Угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами

У 2025 році кількість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами залишалася незмінною у порівнянні з попереднім роком: було зафіксовано 13 транзакцій як у 2024, так і у 2025 роках. Однак їхня частка в загальному обсязі ринку зменшилася на тлі загального зростання M&A-активності. У вартісному вимірі угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році залишалися вибірковими і відзначилися лише однією масштабною угодою з придбання компанією Bunge 85% в статутному капіталі компанії ViOil з оціночною вартістю близько $138 млн. Сукупна розголошена вартість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році скоротилася до $232 млн, що на 59% менше, ніж роком раніше.

Як і в попередні роки, сектор інновацій і технологій залишався основним фокусом уваги іноземних інвесторів, забезпечивши близько половини загальної вартості угод з придбання українських активів іноземними інвесторами, хоча за кількістю транзакцій він становив менш як 20% від загальної кількості M&A-транзакцій. У 2025 році у цьому секторі було зафіксовано шість угод з придбання українських активів іноземними інвесторами (порівняно з сімома у 2024 році).

Серед помітних транзакцій: інвестиційні раунди українського стартапу Limitless, який у липні 2025 року за участі компанії Coinbase Ventures залучив для розвитку криптовалютної платформи прогнозів $4 млн, а згодом ще $10 млн у жовтні 2025 року в раунді, очолюваному американським венчурним фондом 1confirmation. Крім того, edtech-компанія Headway Inc., що спеціалізується на застосунках для мікронавчання, отримала інвестиції від компанії Bullhound Capital, а українська ІТ-компанія IDAP Group була придбана міжнародною групою компаній Globaldev Group (суми угод не розголошувалися).

Крім технологічного сектору іноземні інвестиції надходили і в інші галузі, які традиційно формують український M&A-ландшафт, зокрема у сільське господарство та сектор нерухомості й будівництва. Придбання компанією Bunge активу ViOil сформувало основну частку розголошеної вартості угод з придбання українських активів іноземними інвесторами.

Інтерес до сектору нерухомості з боку іноземних інвесторів був представлений інвестицією 8,5 млн євро з боку Норвезького інвестиційного фонду для України (Norfund) у M10 Industrial Park (Львів). Перебудова логістичних і транспортних ланцюгів, що триває у воєнних умовах, також підтримувала інтерес іноземних інвесторів до сектору транспорту та інфраструктури. Показовою стала угода, в межах якої логістичний підрозділ швейцарської групи компаній MSC Medlog SA придбав частку 50% у статутному капіталі інтермодального оператора N’UNIT та частку 25% у статутному капіталі прикордонного термінала Мостиська з оціночною вартістю $15–30 млн.

У секторі споживчих ринків польська харчова група компаній Maspex (один з найбільших виробників продуктів харчування у Центральній та Східній Європі) придбала нерозголошену частку у статутному капіталі виробника мінеральної води "Карпатська Джерельна" в угоді, що, за доступною інформацією, оцінювалася в $30–50 млн.

Як і в попередні періоди, угоди з придбання українських активів іноземними інвесторами у 2025 році переважно здійснювалися інвесторами з Європи та Північної Америки. На них припадало понад 90% розголошеної вартості таких угод і понад 80% кількості, що перевищує відповідні показники 2024 року.

Угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами

У 2025 році угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами включали 10 угод із сукупною розголошеною вартістю $329 млн (порівняно з 11 угодами та $85 млн у 2024). Значне збільшення вартості угод з придбання іноземних активів українськими інвесторами було повністю обумовлено однією знаковою угодою – придбанням українською компанією МХП 92% акцій іспанського виробника птиці та свинини Uvesa (вартістю приблизно $300 млн).

Сектор інновацій і технологій забезпечив понад 40% кількості усіх угод з придбання іноземних активів українськими інвесторами. Зокрема, ІТ-аутсорсингова компанія Ciklum продовжила реалізацію своєї стратегії розширення, придбавши польську компанію GoSolve Group у транзакції з орієнтовною вартістю $5-10 млн. Серед інших помітних технологічних угод є придбання компанією Sigma Software Group американської ІТ-консалтингової компанії A Society Group, а також купівля українською компанією TechMagic польської консалтингової фірми Hitteps.

Український капітал також дедалі активніше залучається до міжнародних фінансових і енергетичних проєктів. Зокрема, Diligent Capital Partners очолив інвестиційний раунд на $12 млн у філіппінський необанк Tonik.

У сфері енергетики компанія DTEK Renewables International (DRI), європейський підрозділ групи компаній ДТЕК, продовжила активне нарощування міжнародного портфеля. Компанія DRI реалізувала перший за десятиліття проєкт зі створення вітропарку у Румунії, а також відкрила три великі сонячні парки в Румунії: Glodeni I і II (сумарною потужністю 113 МВт) і станцію Văcărești потужністю 126 МВт. Компанія також придбала у Greenvolt (Польща) проєкт, пов’язаний із системами накопичення та зберігання енергії в батареях (BESS) потужністю 112 МВт.

Активність на ринку угод з придбання іноземних активів українськими інвесторами мала регіональну концентрацію на сусідніх європейських напрямках, насамперед у Центральній та Східній Європі. Зокрема, компанії Метінвест та Інтерпайп придбали два румунські підприємства з виробництва труб групи компаній ArcelorMittal (суми угод не розголошувалися).

Десять найбільших угод M&A в Україні в 2025 році