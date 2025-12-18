"Метінвест" розширює присутність у ЄС: група Ахметова закрила угоду з купівлі румунського трубного заводу

Група "Метінвест" закрила угоду з придбання підприємства ArcelorMittal Tubular Products Iași, розташованого в румунському місті Ясси.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Метінвесту".

Завод виробляє зварні конструкційні труби для будівництва, машинобудування, інфраструктури та аграрного сектору, а його максимальна потужність становить 240 тис. тонн продукції на рік.

Коментуючи завершення угоди, генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що "Метінвест" ще до повномасштабного вторгнення "почав будувати міст між металургією України та ЄС".

"Тому новий завод для нас – це унікальна можливість завантажити роботою відразу два підприємства – в Яссах і Запоріжжі. Це частина нашого внеску у повоєнну відбудову. Я певен, що продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України", – додав він.

Перший виробничий майданчик "Метінвесту" в Румунії

Підприємство, яке придбав "Метінвест", стало першим виробничим майданчиком групи в Румунії.

Перемовини щодо придбання заводу тривали декілька місяців. 24 листопада 2025 року було отримано схвалення Європейської комісії щодо придбання активу на підставі Регламенту Європейського Союзу про злиття, а днем пізніше – національного відомства Румунії з питань конкуренції за результатами процедури скринінгу іноземної інвестиції.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко зазначив, що підприємства групи в Україні історично виготовляють великі обсяги гарячекатаного рулону, призначеного як для внутрішнього ринку, так і для експорту.

"Розташування активу в Румунії – лише за 600 км від Запоріжжя – дає нам змогу щороку постачати до 180 тисяч тонн гарячекатаного рулону виробництва "Запоріжсталі". Це забезпечить румунському заводу регулярні замовлення та стабільну роботу", – наголосив він.

Крім того, як інформує пресслужба "Метінвесту", у 2026 році планується інтеграція активу у виробничі й організаційні ланцюги групи. Завод має п’ять трубних станів, дві лінії поздовжнього різання та дві лінії покриття. "Метінвест" дотримуватиметься всіх умов трудових договорів зі співробітниками підприємства в Ясах, додають у групі.

Нагадаємо, що окрім України та Румунії група "Метінвест" має активи в Італії, Болгарії, Великій Британії та США. Акціонером групи є Рінат Ахметов.

На початку грудня група "Метінвест" завершила централізацію своїх ремонтних і сервісних підприємств та створила єдину компанію "Метінвест Машинері". Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.