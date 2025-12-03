Запланована подія 2

"Метінвест" об’єднав сервісні активи в єдину компанію "Метінвест Машинері"

Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у трьох містах / Метінвест

Група "Метінвест" завершила централізацію своїх ремонтних і сервісних підприємств та створила єдину компанію "Метінвест Машинері". Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій, механообробці та сервісному супроводі для металургійних, коксохімічних і гірничовидобувних підприємств.

В групі зазначають, що завдяки розгалуженій мережі виробничих баз "Метінвест Машинері" зможе оперативно виконувати замовлення як для підприємств групи, так і для зовнішніх клієнтів.

Трансформація тривала протягом 2023–2025 років у межах стратегії підвищення ефективності активів.

Основою нової структури став Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ), який було створено у 2016 році на базі цехів "Запоріжсталі". У 2023 році ЗЛМЗ приєднав Криворізький ремонтно-механічний завод, а з 1 грудня 2025 року під його управління перейшли всі ремонтні підприємства групи.

"Ми посилили синергію промислових майданчиків і людського капіталу, підвищили операційну ефективність і зберегли робочі місця для трьох тисяч людей у галузі під час війни та після її завершення", каже операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Команди ремонтних заводів у повному складі продовжать роботу в складі "Метінвест Машинері": умови праці, рівень заробітних плат і соціальні гарантії залишаються незмінними.

"Ми стали більше, ніж просто Запорізький ливарно-механічний завод і географічно, і фахово. "Метінвест Машинері" відображає суть нашої діяльності та завершує етап трансформації", – підкреслив генеральний директор "Метінвест Машинері" Ігор Долгозвяго.

Нагадаємо, "Метінвест" уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання назвало цю компанію "хребтом української економіки": від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

"Метінвест" також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".