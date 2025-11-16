"Метінвест" та італійські партнери збудують енергоефективний мікрорайон для переселенців у Тростянці

У Тростянці розпочато проєкт будівництва нового житлового мікрорайону для переселенців із максимальною енергоефективністю. Про це стало відомо під час заходу ReBuild Ukraine у Варшаві, за участю представників Італійського уряду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Тростянця Юрія Бова.

У рамках проєкту було підписано угоду про співпрацю з італійською проєктною організацією Ai Studio / Ai Engineering та компанією "Метінвест" щодо екологічного та енергоощадного проектування нового житла.

Очікується, що новий мікрорайон забезпечить зменшення енергоспоживання на утримання будинків на 52% порівняно зі стандартним житлом.

Крім того, збудовані будинки зможуть відповідати усім трьом міжнародним стандартам екологічного будівництва, що підтвердить їхню високоякісну та "зелену" сертифікацію.

Проєкт покликаний забезпечити комфортне та екологічне житло для переселенців, одночасно впроваджуючи сучасні стандарти енергоефективності та сталого будівництва в Україні.

"Інтерфакс-Україна" пише, що раніше група "Метінвест" презентувала чотири концепції кварталів "Сталева Мрія" для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі.

Концепція для Тростянця передбачає забудову ділянки в 88 га, розташованої в західній частині міста. Вона поєднує житлові квартали з дендропарком, промисловим парком та реабілітаційним центром. В цілому пропонується під забудову 19 га (житлова 10,5 та громадська 8,5 га), під озеленення - 50 га. Передбачається п’ятиповерхова забудова, в цілому 6595 квартир, орієнтовно на 11,6 тис мешканців. Плюс освітні заклади - дошкільні на 630 місць та школи на 800 місць. Паркомісць - 3530.

Нагадаємо, 10 вересня запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах програми “єОселя”.

Перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.