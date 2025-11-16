"Метинвест" и итальянские партнеры построят энергоэффективный микрорайон для переселенцев в Тростянце

В Тростянце начат проект строительства нового жилого микрорайона для переселенцев с максимальной энергоэффективностью. Об этом стало известно во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве с участием представителей Итальянского правительства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Тростянца Юрия Бова.

В рамках проекта было подписано соглашение о сотрудничестве с итальянской проектной организацией Ai Studio/Ai Engineering и компанией "Метинвест" по экологическому и энергосберегающему проектированию нового жилья.

Ожидается, что новый микрорайон обеспечит уменьшение энергопотребления на содержание домов на 52% по сравнению со стандартным жильем.

Кроме того, построенные дома смогут соответствовать всем трем международным стандартам экологического строительства, что подтвердит их высококачественную и зеленую сертификацию.

Проект призван обеспечить комфортное и экологичное жилье для переселенцев, одновременно внедряя современные стандарты энергоэффективности и устойчивого строительства в Украине.

"Интерфакс-Украина" пишет, что ранее группа "Метинвест" презентовала четыре концепции кварталов "Стальная Мечта" для Бахмута, Мариуполя, Тростянца и Глухова на международной конференции Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 в Риме.

Концепция для Тростянца предполагает застройку участка в 88 га, расположенного в западной части города. Она объединяет жилые кварталы с дендропарком, промышленным парком и реабилитационным центром. В целом предлагается под застройку 19 га (жилая 10,5 и общественная 8,5 га), под озеленение – 50 га. Предполагается пятиэтажная застройка, в общей сложности 6595 квартир, ориентировочно на 11,6 тыс. жителей. Плюс образовательные учреждения – дошкольные на 630 мест и школы на 800 мест. Паркоместь – 3530.

Напомним, 10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "еселя".

Первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, который в 2014 году переехал в Киев. Семья приобрели квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.