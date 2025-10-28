Запланована подія 2

На жилье для переселенцев в селах выделят 500 млн. грн.

деревня
В следующем году могут запустить программу жилья для ВПЛ в селах / Shutterstock

Верховная Рада предлагает в 2026 году выделить из бюджета 500 млн. грн. на новую программу обеспечения жильем в сельской местности внутренне перемещенных лиц

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, глава рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко.

По его словам, по итогам рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета 2026 было принято правку увеличить на один миллиард гривен помощь для проживания ВПЛ.

Дополнительно предложено выделить 500 млн. грн. на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.

В бюджете учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПЛ.

Ткаченко подчеркнул, что война длится двенадцатый год, а переселенцы из Луганска, из Донецка, из Крыма ждут от государства компенсации за свое утраченное жилье.

"И пока нет механизма, чтобы эти люди хотя бы что-то получить. Однако Министерство развития общин и территорий анонсирует, что в следующем году начнутся первые выплаты помощи людям с оккупированных территорий, но пока это касается граждан со статусом участника боевых действий и людей с инвалидностью, полученной во время военных действий", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что компенсации нужны и тем украинцам, которые уже некуда возвращаться даже после окончания войны, ведь страна-агрессор уничтожила их населенные пункты.

"Наша инициатива состоит в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах – это один из действенных вариантов, потому что стоимость таких домов 120-300 тысяч гривен. То есть мы сможем обеспечить жильем большее количество людей", - резюмировал Ткаченко.

Напомним, правительство нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.

ВПЛ могут получить помощь на ипотеку  

10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на   приобретение собственного жилья   для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "Єоселя".

Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки для:

  • внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;
  • граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.

Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.

Напомним, первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, переехавшего в 2014 году в Киев. Семья приобрели квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.

Автор:
Светлана Манько