На жилье для переселенцев в селах выделят 500 млн. грн.
Верховная Рада предлагает в 2026 году выделить из бюджета 500 млн. грн. на новую программу обеспечения жильем в сельской местности внутренне перемещенных лиц
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, глава рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко.
По его словам, по итогам рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета 2026 было принято правку увеличить на один миллиард гривен помощь для проживания ВПЛ.
Дополнительно предложено выделить 500 млн. грн. на обеспечение жильем переселенцев в сельской местности.
В бюджете учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПЛ.
Ткаченко подчеркнул, что война длится двенадцатый год, а переселенцы из Луганска, из Донецка, из Крыма ждут от государства компенсации за свое утраченное жилье.
"И пока нет механизма, чтобы эти люди хотя бы что-то получить. Однако Министерство развития общин и территорий анонсирует, что в следующем году начнутся первые выплаты помощи людям с оккупированных территорий, но пока это касается граждан со статусом участника боевых действий и людей с инвалидностью, полученной во время военных действий", - подчеркнул нардеп.
Он добавил, что компенсации нужны и тем украинцам, которые уже некуда возвращаться даже после окончания войны, ведь страна-агрессор уничтожила их населенные пункты.
"Наша инициатива состоит в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах – это один из действенных вариантов, потому что стоимость таких домов 120-300 тысяч гривен. То есть мы сможем обеспечить жильем большее количество людей", - резюмировал Ткаченко.
Напомним, правительство нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.
ВПЛ могут получить помощь на ипотеку
10 сентября заработало постановление правительства о льготном кредитовании на приобретение собственного жилья для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках программы "Єоселя".
Государство будет покрывать 70% первого взноса и ежемесячных выплат в течение первого года, а также компенсировать расходы по оформлению ипотеки для:
- внутренне перемещенные лица, внесенные в государственную базу данных;
- граждане, зарегистрированные на прифронтовых территориях.
Подать заявку можно через мобильное приложение "Дія". Решение о предоставлении ипотечного кредита принимает банк-партнер программы.
Напомним, первый кредит по этой программе получила семья вынужденного переселенца из Донецка, переехавшего в 2014 году в Киев. Семья приобрели квартиру именно на этапе строительства, уже в ближайшее время она будет введена в эксплуатацию.