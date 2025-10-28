Запланована подія 2

На житло для переселенців у селах виділять 500 млн грн

село
Наступного року можуть запустити програму житла для ВПО в селах / Shutterstock

Верховна Рада пропонує у 2026 році виділити з бюджету 500 млн грн на нову програму забезпечення житлом у сільській місцевості внутрішньо переміщених осіб

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, голова робочої групи ТСК Верховної Ради з питань житла для внутрішньо переміщених осіб Максим Ткаченко.

За його словами, за підсумками розгляду в першому читанні проєкту державного бюджету 2026 року було ухвалено правку збільшити на один мільярд гривень допомогу для проживання ВПО.

Додатково запропоновано виділити 500 млн грн на забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості.

Загалом у бюджеті врахували збільшення видатків на 1,5 мільярда на підтримку ВПО.

Ткаченко підкреслив, що війна триває дванадцятий рік, а переселенці з Луганська, з Донецька, з Криму чекають від держави компенсацію за своє втрачене житло.

"І наразі немає механізму, щоб ці люди хоча б щось отримати. Однак Міністерство розвитку громад і територій анонсує, що наступного року почнуться перші виплати допомоги людям з окупованих територій, але поки це стосуватиметься громадян зі статусом учасника бойових дій та людей з інвалідністю, отриманою під час військових дій", - наголосив нардеп.

Він додав, що компенсації потрібні й тим українцям, які вже не мають куди повертатися навіть після закінчення війни, адже країна-агресор знищила їхні населені пункти.

"Наша ініціатива полягає в тому, щоб знайти для таких людей житло в селах – це один із дієвих варіантів, тому що вартість таких будинків 120-300 тисяч гривень. Тобто ми зможемо забезпечити житлом більшу кількість людей, - резюмував Ткаченко.

Нагадаємо, уряд напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

ВПО можуть отримати допомогу на іпотеку 

10 вересня запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах програми “єОселя”. 

Держава покриватиме 70% першого внеску та щомісячних виплат протягом першого року, а також компенсуватиме витрати на оформлення іпотеки для:

  • внутрішньо переміщені особи, внесені до державної бази даних;
  • громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях.

Подати заявку можна через мобільний застосунок "Дія". Рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми.

Нагадаємо, перший кредит за цією програмою отримала родина вимушеного переселенця з Донецька, який в 2014 році переїхав до Києва. Сім’я придбали квартиру саме на етапі будівництва, вже найближчим часом він буде введений в експлуатацію.

Автор:
Світлана Манько