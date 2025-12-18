"Метинвест" расширяет присутствие в ЕС: группа Ахметова закрыла соглашение по покупке румынского трубного завода

Группа "Метинвест" закрыла соглашение по приобретению предприятия ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, расположенного в румынском городе Яссы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Завод производит сварные конструкционные трубы для строительства, машиностроения, инфраструктуры и аграрного сектора, его максимальная мощность составляет 240 тыс. тонн продукции в год.

Комментируя завершение соглашения, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что "Метинвест" еще до полномасштабного вторжения "начал строить мост между металлургией Украины и ЕС".

"Поэтому новый завод для нас – это уникальная возможность загрузить работой сразу два предприятия – в Яссах и Запорожье. Это часть нашего вклада в послевоенное восстановление. Я уверен, что продукция завода будет иметь спрос не только в ЕС, а будет востребована и при восстановлении поврежденной боевыми действиями инфраструктуры и промышленности Украины", – добавил он.

Первая производственная площадка "Метинвеста" в Румынии

Предприятие, приобретенное "Метинвестом", стало первой производственной площадкой группы в Румынии.

Переговоры по приобретению завода продолжались несколько месяцев. 24 ноября 2025 года было получено одобрение Европейской комиссии по приобретению актива на основании Регламента Европейского Союза о слиянии, а днем позже – национального ведомства Румынии по вопросам конкуренции по результатам процедуры скрининга иностранной инвестиции.

Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко отметил, что предприятия группы в Украине исторически производят большие объемы горячекатаного рулона, предназначенного как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

"Расположение актива в Румынии – всего в 600 км от Запорожья – позволяет нам ежегодно поставлять до 180 тысяч тонн горячекатаного рулона производства "Запорожстали". Это обеспечит румынскому заводу регулярные заказы и стабильную работу", – подчеркнул он.

Кроме того, как сообщает пресс-служба "Метинвеста", в 2026 году планируется интеграция актива в производственные и организационные цепи группы. Завод имеет пять трубных состояний, две линии продольной резки и две линии покрытия. "Метинвест" будет соблюдать все условия трудовых договоров с сотрудниками предприятия в Яссах, добавляют в группе.

Напомним, что кроме Украины и Румынии у группы "Метинвест" есть активы в Италии, Болгарии, Великобритании и США. Акционером группы является Ринат Ахметов.

В начале декабря группа "Метинвест" завершила централизацию своих ремонтных и сервисных предприятий и создала единую компанию "Метинвест Машинери". Новое предприятие объединило производственные мощности и экспертизу заводов в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.