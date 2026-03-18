$1,2 млрд и 63 сделки: как вырос рынок M&A в Украине в 2025 году

В 2025 году украинский рынок слияний и поглощений существенно оживился. Рост составил более 20% по количеству сделок и более 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование KPMG в Украине "M&A Radar 2025: Украина".

Сдержанный интерес со стороны иностранных инвесторов в первой половине года обусловил усиление роли украинских инвесторов, на сделки с участием которых пришлось большинство транзакций.

Как выглядел рынок M&A в Украине в 2025 году

В 2025 году количество сделок достигло наивысшего уровня с 2022 года: было зафиксировано 63 соглашения (с разглашенной стоимостью свыше $5 млн каждое), что на 26% больше по сравнению с 50 соглашениями в 2024 году. Общая разглашенная стоимость сделок достигла $1,2 млрд.

В то же время на динамику стоимости сделок повлияло снижение уровня прозрачности рынка: доля транзакций с разглашенной стоимостью уменьшилась с 64% в 2024 году до 57% в 2025. Кроме общерыночных колебаний уровня разглашения информации, такая тенденция отражает рост доли сделок с участием украинских инвесторов в общей структуре M&A, которые традиционно характеризуются более низким уровнем прозрачности.

Источник: KPMG в Украине

В 2025 году общая разглашенная стоимость сделок с участием украинских инвесторов выросла примерно на 50% и достигла $671 млн, что является самым высоким уровнем с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Объем этого роста, а также доминирование сделок с участием украинских инвесторов в общей структуре рынка свидетельствуют о том, что фактическая совокупная стоимость сделок в 2025 году могла быть еще выше.

Количество заключенных сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами осталось практически неизменным по сравнению с предыдущим годом: в 2024 и 2025 годах было зарегистрировано по 13 сделок. В то же время активность по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами несколько снизилась: в 2025 году было заключено 10 соглашений по сравнению с 11 в предыдущем году.

Крупнейшим соглашением по приобретению иностранных активов за 2025 год стала покупка компанией в сфере пищевых и агротехнологий МХП доли в 92% уставного капитала испанской компании Uvesa – ведущего производителя мяса птицы и свинины, стоимость которой, по сообщениям в СМИ, превысила 270 млн евро (около $300 млн).

Средний размер сделки оставался стабильным, с незначительным ростом в 2025 году до $34 млн (по сравнению с $33 млн в 2024 году).

Как и в предыдущие годы, рынок M&A в Украине в 2025 году оставался высококонцентрированным по стоимости: около 50% общей разглашенной стоимости приходилось всего на три транзакции со стоимостью более $100 млн. К ним относились:

вышеупомянутое приобретение МХП пищевой компании Uvesa с ориентировочной стоимостью около $300 млн;

приобретение компанией "Киевстар" сервиса вызова авто и доставки "Уклон" за $155 млн;

приобретение глобальной агропродовольственной компанией Bunge доли 85% в уставном капитале Винницкого масложирового комбината (ViOil), которое, по сообщениям в СМИ, было оценено в $138 млн.

Источник: KPMG в Украине

Соглашения с участием украинских инвесторов

В течение года было объявлено 40 соглашений с участием украинских инвесторов с совокупной разглашенной стоимостью $671 млн, что обеспечило более 60% общего количества сделок и более половины общей разглашенной стоимости.

Сельское хозяйство, сектор инноваций и технологий, а также недвижимость и строительство оставались ведущими секторами среди M&A-соглашений с участием украинских инвесторов. В 2025 году локальные инвесторы обеспечили значительно большую долю транзакций в секторе инноваций и технологий, где исторически доминировали иностранные инвесторы. В 2024 году было зарегистрировано только одно соглашение с участием украинских инвесторов на сумму $10 млн. В то же время в 2025 году было заключено шесть сделок в секторе инноваций и технологий с участием украинских инвесторов с совокупной разглашенной стоимостью $210 млн, что составляет почти 80% от общей стоимости сделок в сектор инноваций и технологий в течение года ($265 млн).

Ужесточение операционной устойчивости и вертикальной интеграции украинского бизнеса обусловило, в частности, приобретение торговой сетью EVA логистического комплекса ООО "СК Омега-1 Логистик" за $36 млн.

В секторе транспорта и инфраструктуры наблюдалось возобновление интереса инвесторов после стабилизации экспортных операций вдоль украинского Черноморского коридора. Так, сеть магазинов "Эпицентр" приобрела долю в уставном капитале компании "Промтехинновация", владеющей правами аренды земельного участка площадью 32 гектара в акватории порта "Пивденный" для перспективного строительства зернового терминала.

Среди ключевых факторов оживления M&A-активности с участием украинских инвесторов в 2025 году выделяются стратегическая экспансия и трансформация бизнес-моделей. Наиболее показательным примером стала серия приобретений компании "Киевстар". Украинский телекоммуникационный оператор использует свой опыт в сфере аналитики данных и масштабируемых цифровых платформ для построения комплексной цифровой экосистемы, что, в частности, было продемонстрировано приобретением сервиса такси и доставки Uklon за $155 млн. Это соглашение стало вторым по размеру в 2025 году и крупнейшей транзакцией с участием украинских инвесторов. Также компания объявила о планах приобретения онлайн-платформы фармацевтических услуг Tabletki.ua (при условии получения регуляторных разрешений), а также увеличила свою долю в уставном капитале медицинского онлайн-портала Helsi в рамках сделки с оценкой $10,5 млн.

Проявлением интереса украинских инвесторов стали, в частности, приватизация производителя моющих средств "Винницабытхим" - предприятие было приобретено за $15 млн компанией ООО "Афина-Груп" (принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Киптику, соучредителям сетей EVA и Varus), а также объявлено о покупке сети бытовой электроники "Цитрус" ее конкурентом Yabluka с оценкой сделки на уровне $10-20 млн.

Характерной чертой M&A-соглашений с участием украинских инвесторов в 2025 году стала готовность заходить в смежные сектора. Указанная тенденция была особенно выражена в секторах сельского хозяйства и энергетики, где атаки на энергетическую инфраструктуру ускорили спрос на возобновляемые, гибкие и децентрализованные мощности по производству электроэнергии, а также привлекли внимание нетрадиционных инвесторов. Так, соучредители сети бытовой техники "Фокстрот" приобрели две действующие солнечные электростанции в составе Болоховского солнечного парка в Житомирской области за ориентировочную сумму $15 млн. Аналогично компания "Киевстар" приобрела действующую солнечную электростанцию мощностью 13 МВт, оператором и владельцем которой было ООО "Санвин 11", примерно за $8 млн, также в Житомирской области.

Сектор сельского хозяйства в 2025 году также продолжал привлекать инвесторов, в том числе вне круга традиционных участников. Через компанию Vi.An Holding Limited владелец группы компаний OKKO Виталий Антонов в 2025 году совершил приобретение ООО "Борщевская аграрная компания" и компании "Кайрос-Холдинг". Стоимость сделки составила около $20 млн.

В секторе недвижимости и строительства приобретение фондом Inzhur REIT торгово-развлекательного центра Sky Park (Винница) у компании Dragon Capital за $35 млн показал рост роли институциональных и нетрадиционных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости. Параллельно с этим активизировалось привлечение украинского венчурного капитала. В частности, украинская компания в сфере медицинских цифровых сервисов Liki24 привлекла $9 млн в раунде Series A, который возглавили преимущественно украинские инвесторы, в частности, u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners и DniproVC.

Инициативы украинского правительства по приватизации в 2025 году также способствовали оживлению активности M&A. Все приватизационные транзакции в течение года были совершены с участием украинских инвесторов. В течение года состоялось два аукциона в рамках так называемой "большой приватизации", крупнейшей из которых стала продажа в октябре 2025 года государственной строительной компании "Укрбуд", которую приобрело ООО "Техно-онлайн" (принадлежит братьям Астионам) за $19,5 млн. Вторым крупным приватизационным соглашением стало приобретение ООО "Афина-Груп" производителя моющих средств и подсанкционного актива, конфискованного в 2022 году, "Винницабытхим" за $15 млн. Кроме того, в 2025 году было завершено еще четыре приватизационных транзакции стоимостью свыше $5 млн.

Соглашения по приобретению украинских активов иностранными инвесторами

В 2025 году количество сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами оставалось неизменным по сравнению с предыдущим годом: было зафиксировано 13 транзакций как в 2024, так и в 2025 годах. Однако их доля в общем объеме рынка снизилась на фоне общего роста M&A-активности. В стоимостном измерении соглашения по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году оставались выборочными и отметились лишь одним масштабным соглашением по приобретению компанией Bunge 85% в уставном капитале компании ViOil с оценочной стоимостью около $138 млн. Совокупная разглашенная стоимость сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году сократилась до $232 млн, что на 59% меньше, чем годом ранее.

Как и в предыдущие годы сектор инноваций и технологий оставался основным фокусом внимания иностранных инвесторов, обеспечив около половины общей стоимости сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами, хотя по количеству транзакций он составлял менее 20% от общего количества M&A-транзакций. В 2025 году в этом секторе было зафиксировано шесть сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами (по сравнению с семью в 2024 году).

Среди заметных транзакций: инвестиционные раунды украинского стартапа Limitless, который в июле 2025 года при участии компании Coinbase Ventures привлек для развития криптовалютной платформы прогнозов $4 млн, а впоследствии еще $10 млн в октябре 2025 года в раунде, возглавляемом американским венчурным фондом 1confirmation. Кроме того, edtech-компания Headway Inc., специализирующаяся на приложениях для микрообучения, получила инвестиции от компании Bullhound Capital, а украинская IТ-компания IDAP Group была приобретена международной группой компаний Globaldev Group (суммы сделок не разглашались).

Кроме технологического сектора иностранные инвестиции поступали и в другие отрасли, традиционно формирующие украинский M&A-ландшафт, в частности, в сельское хозяйство и сектор недвижимости и строительства. Приобретение компанией Bunge актива ViOil сформировало основную долю разглашенной стоимости сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами.

Интерес к сектору недвижимости со стороны иностранных инвесторов был представлен инвестицией в 8,5 млн евро со стороны Норвежского инвестиционного фонда для Украины (Norfund) в M10 Industrial Park (Львов). Продолжающаяся в военных условиях перестройка логистических и транспортных цепей также поддерживала интерес иностранных инвесторов к сектору транспорта и инфраструктуры. Показательным стало соглашение, в рамках которого логистическое подразделение швейцарской группы компаний MSC Medlog SA приобрело долю 50% в уставном капитале интермодального оператора N'UNIT и долю 25% в уставном капитале пограничного терминала Мостиска с оценочной стоимостью $15–30 млн.

В секторе потребительских рынков польская продовольственная группа компаний Maspex (один из крупнейших производителей продуктов питания в Центральной и Восточной Европе) приобрела неразглашенную долю в уставном капитале производителя минеральной воды "Карпатская Джерельная" в сделке, которая, по доступной информации, оценивалась в $30-50 млн.

Как и в предыдущие периоды, соглашения по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в 2025 году преимущественно осуществлялись инвесторами из Европы и Северной Америки. На них приходилось более 90% разглашенной стоимости таких сделок и более 80% количества, превышающего соответствующие показатели 2024 года.

Соглашения по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами

В 2025 году соглашения по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами включали 10 сделок с совокупной разглашенной стоимостью $329 млн (по сравнению с 11 сделками и $85 млн в 2024). Значительное увеличение стоимости сделок по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами было полностью обусловлено одним знаковым соглашением – приобретением украинской компанией МХП 92% акций испанского производителя птицы и свинины Uvesa (приблизительно $300 млн).

Сектор инноваций и технологий обеспечил более 40% всех сделок по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами. В частности, IТ-аутсорсинговая компания Ciklum продолжила реализацию своей стратегии расширения, приобретя польскую компанию GoSolve Group в транзакции с ориентировочной стоимостью $5-10 млн. Среди других заметных технологических соглашений является приобретение компанией Sigma Software Group американской IТ-консалтинговой компании A Society Group, а также покупка украинской компанией TechMagic польской консалтинговой фирмы Hitteps.

Украинский капитал также все активнее вовлекается в международные финансовые и энергетические проекты. В частности, Diligent Capital Partners возглавил инвестиционный раунд на $12 млн в филиппинский необанк Tonik.

В сфере энергетики компания DTEK Renewables International (DRI), европейское подразделение группы компаний ДТЭК, продолжила активное наращивание международного портфеля. Компания DRI реализовала первый за десятилетие проект по созданию ветропарка в Румынии, а также открыла три больших солнечных парка в Румынии: Glodeni I и II (суммарной мощностью 113 МВт) и станцию Văcărești мощностью 126 МВт. Компания также приобрела у Greenvolt (Польша) проект, связанный с системами накопления и хранения энергии в батареях (BESS) мощностью 112 МВт.

Активность на рынке сделок по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами имела региональную концентрацию в соседних европейских направлениях, прежде всего в Центральной и Восточной Европе. В частности, компании Метинвест и Интерпайп приобрели два румынских предприятия по производству труб группы компаний ArcelorMittal (суммы сделок не разглашались).

Десять крупнейших сделок M&A в Украине в 2025 году