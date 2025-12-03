Ответственное лидерство: как бизнес становится драйвером обновления Украины

Украина сегодня – самая большая строительная площадка Европы. Но речь не о бетоне и кирпиче. Мы строим доверие, репутацию и новые правила игры. Однако стоимость восстановления Украины оценивается более чем в $500 млрд, и эта цифра ежедневно растет. Государство и международные партнеры готовы помогать, но настоящий драйвер перемен – это бизнес в Украине, умеющий брать ответственность, рисковать и вести за собой. Ибо восстановление – это не только миллиарды инвестиций после завершения войны, но и смелость владельцев и менеджеров действовать честно, стратегически и с мнением о людях во время войны, когда восстановление нужно постоянно.

Восстановление в цифрах и действиях

Когда мы говорим "восстановление Украины", имеем в виду не только государственные программы и международную помощь. Масштаб задачи таков, что без бизнеса – с его скоростью, управлением процессов и доверием клиентов – мы просто не сдвинемся.

Чтобы обеспечить восстановление и модернизацию страны, правительство представило концепцию создания двух крупных фондов общей стоимостью около $1 трлн на заседании Украинской платформы доноров на уровне министров в рамках Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Первый – это “Фонд Украина” объемом более $540 млрд. Именно столько, по оценкам Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, нужно для восстановления государства. Фонд планируется наполнять за счет конфискованных российских активов и специального налога на экспорт российских ресурсов. Кстати, это почти втрое больше, чем номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Второй - Европейский структурный фонд поддержки Украины $460 млрд. Он должен привлекать инвестиции европейского частного сектора в развитие производства и экономики в Украине.

Деньги – не все решения, но они показывают планку. ЕС уже запустил Ukraine Facility на 50 млрд евро к 2027 году и в 2024 перечислил первое предфинансирование почти €1,9 млрд. Это сигнал инвесторам: правила игры понятны, а долгосрочная поддержка - гарантирована. Но внешние ресурсы будут иметь реальный эффект только тогда, когда они будут сочетаться с внутренней стратегией развития и согласованными действиями государства и бизнеса.

Новый Кабинет Министров усиливает то, что было наработано предыдущим правительством: курс на победу, восстановление и интеграцию в ЕС остается неизменным. В то же время определены 12 стратегических приоритетов, которые конкретизируют дорожную карту действий и должны определять развитие государства в ближайшие годы (в том числе: национальная безопасность и оборона, интеграция в ЕС и борьба с коррупцией, социальная политика и благосостояние, ветеранская политика, макрофинансы и бизнес, образование, стабильность, образование и безопасность ). Ответственный бизнес должен включаться в эти процессы уже сегодня через свои стратегии ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты), ведь развитие частного сектора и его вклад в развитие страны является основой устойчивости страны.

Приоритеты правительства по евроинтеграции, борьбе с коррупцией, макрофинансам и реформам создают среду, где честность и прозрачность становятся не просто требованием, а конкурентным преимуществом. Ответственное лидерство означает инвестировать в комплаенс, цифровые решения, которые повышают прозрачность, а также активно готовиться к вхождению в европейские рынки. Также реформы в образовании, науке, медицине и спорте открывают пространство для партнерств бизнеса с государством: от создания современных образовательных и EdTech-проектов до программ корпоративного здоровья и поддержки молодежных и спортивных инициатив. Инвестиции в людей и в институциональное доверие сегодня – это закладка фундамента для долгосрочного развития завтра.

Второе измерение ответственного лидерства в контексте приоритетов правительства – это активное участие в восстановлении и развитии социального капитала. Программы для ВПЛ, поддержка прифронтовых территорий, компенсации за жилье и социальные выплаты формируют основу внутреннего спроса, который может усиливать бизнес через создание рабочих мест и восстановление местной инфраструктуры. Дополнительно, компании могут интегрировать в свои HR-стратегии ветеранскую политику, помогая военным вернуться к гражданской экономике. Не менее важны восстановление, культура и зимняя стабильность: здесь бизнес может стать ключевым партнером в крупных инфраструктурных проектах, развитии креативных индустрий, защите энергетических систем и цифровой безопасности. То есть, каждый из правительственных приоритетов - это не только план действий государства, но и дорожная карта для бизнеса.

Поэтому ответственное лидерство в условиях войны состоит в том, чтобы не ждать, а действовать уже сейчас, что бизнес и делает. Украинские компании не просто "держатся", - они тянут экономику, платят налоги, инвестируют и поддерживают общины. 77% членов Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что будут работать в Украине, несмотря на продолжительность войны, а 70% планируют инвестировать - это уже язык ответственности, а не только оптимизма. По данным American Chamber of Commerce в Украине, 86% компаний - полностью функционируют на войне, что означает, что бизнес готов действовать.

И бизнес готов не только инвестировать в экономику. Но и в социальные проекты. По опросу Gradus, 84% Украинские бизнесы так или иначе включены в решение социальных вопросов - от финансовой поддержки до волонтерства работников.

И это – ответственное лидерство – о способности компаний видеть шире, чем собственный баланс, и действовать системно.

Именно поэтому, во время Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме, CSR Ukraine тоже взял на себя ответственность: вместе с партнерами мы подписали два стратегических меморандума - о запуске ESG Innovation Lab с Киевским авиационным университетом, первой в Украине лаборатории инноваций и образования в сфере ESG ( это система критериев, по которым направлениям - Environmental - экология, Social - социальное влияние, Governance - корпоративное управление и устойчивого развития, которая будет работать в партнерстве с бизнесом, образовательными учреждениями и государством, а также о создании международной инициативы FinanceHER, мобилизующей миллиарды долларов на поддержку женского предпринимательства и лидерства в восстановлении. Ибо настоящее восстановление - это не только об инфраструктуре, но прежде всего о партнерстве, людях и постоянном мышлении мышления.

Ответственность как конкурентное преимущество

Ответственное лидерство сегодня - когда компании смотрят на свою деятельность сквозь призму ESG: экологические аспекты, социальные аспекты, корпоративное управление. Это конкурентное преимущество. Для инвесторов ESG – это понятная карта рисков и возможностей; для общин – источник доверия, для государства – партнерство в прозрачных государственно-частных проектах и “зеленом восстановлении”. Честно отчитывающийся бизнес заботится о людях (от работников до ветеранов и переселенцев), внедряет энергоэффективность и демонстрирует нулевую толерантность к коррупции, - получает не только уважение, но и доступ к капиталу и международным рынкам.

Но ответственное лидерство в Украине – это еще один вызов. Как показал результат уникального Индекса КСО от CSR Ukraine в 2023 году, перед бизнесом стоит еще один вызов: большинство компаний еще не до конца понимают, как влиять на восстановление Украины. Какие действия реально делать уже сейчас? Какие цели по восстановлению ставить, чтобы они были соотносительны с бизнес-процессами, а не выглядели формально? И главное – как измерить реальное влияние?

Именно здесь и проявляется роль лидера: не ждать готовых рецептов, а формировать в диалоге с командой, партнерами и обществом. Тезис прост: бизнес не может стоять в стороне от войны и восстановления - он формирует будущее. И уже формирует: инвестирует, работает, помогает общинам и учится говорить на понятном мире на языке ESG.

И через 2 года очень многое изменилось. Ветеранская политика уже есть у многих бизнесов, безбарьерность – стала новой реальностью для бизнеса. Она показала: бизнес быстро адаптируется. Именно здесь в игру вступает устоявшееся мышление. Оно отличает лидера, который просто "гасит пожары", от того, кто формирует новую реальность. Устойчивое мышление – это способность видеть бизнес не изолированным игроком, а частью сложной социальной, экономической и экологической экосистемы. Это готовность принимать решения не только выгодные, но и достойные. Это горизонт, измеряемый не кварталом, а десятилетиями.

Роль украинских СЕО сегодня – нести смыслы. Не только считать доходы, но и показывать команде, обществу и международным партнерам, что бизнес в Украине – это сила, работающая ради будущего. Лидер должен работать со всеми стейкхолдерами – от команды до инвесторов и общин, показывать пример прозрачности и стратегичности. И здесь важно мыслить системно: не только "что важно для бизнеса", но и "что важно для общества" - это принцип двойной существенности, уже ставший стандартом в ЕС, но трансформированный для нашей реальности. Показывать как цели бизнеса созвучны целям страны.

Не ждать возобновления: как действовать бизнесу уже сегодня

Несмотря на то, что масштабное восстановление Украины еще впереди, бизнес должен действовать уже сейчас. Это не только вопрос выживания, но способ формировать устойчивое будущее. Моя авторская 5-ти компонентная модель ответственности бизнеса во время войны – это практический инструмент, помогающий компаниям сориентироваться в хаосе и неопределенности в условиях войны. Она дает четкий каркас для действий, показывает, на что обратить внимание уже сегодня, чтобы бизнес оставался устойчивым, одновременно поддерживая людей, общины и страну. По сути это дорожная карта: от того, как удержать бизнес-процессы в рабочем состоянии, до того, как интегрироваться в масштабное восстановление Украины завтра. И что немаловажно, модель полностью созвучна с приоритетами правительства.

Непрерывность бизнеса. Раньше это было о том, как компания адаптировалась к войне, сохранила стабильность работы и команды, выполняет экономическую функцию государства. Это о переходе от планов выживания к сценариям развития, о наличии Плана непрерывности бизнеса, его обновлении после 24 февраля, отдельные разделы о работниках, процессах и ресурсах, уплата налогов, антикризисные механизмы. Однако сейчас, бизнесу уже мало просто "антикризисного плана". СЕО должны выстраивать сценарии не только "как удержаться" и работать в условиях рисков энергетической нестабильности и киберугроз, но и "как расти" в условиях войны: со стратегией выхода на новые рынки ЕС, адаптацией к ограничениям и неопределенности, интеграцией в европейские цепи снабжения и в целом диверсификацией. Это стратегия, учитывающая не только внутренние риски, но внешние возможности. Безопасность сотрудников/ц. Физическая, материальная и психологическая безопасность команд, гибридные формы работы, цифровые инструменты оповещения. Это и релокация работников и их семей, финансовая и психологическая поддержка, обустройство укрытий, программы для семей с детьми, поддержка психического здоровья. Более того, речь идет именно о долгосрочной поддержке или психологической реабилитации, о кризисном реагировании для работников/ц. Это не просто HR программы, а способ создавать будущую рабочую силу для экономики Украины, инвестиция в людей как в будущий капитал. Компании, которые системно вкладывают в людей сейчас, автоматически приближают себя к стандартам ЕС, где социальная ответственность – ключ к доверию инвесторов и партнеров. Стала поддержка армии. Помощь войску финансами, оборудованием, транспортом, а также патронат над отдельными бригадами, поддержка мобилизованных работников и интеграция помощи армии в ESG/КСВ-стратегии. Сюда входят программы для ветеранов в самих компаниях (от переучивания до трудоустройства) и в стране в целом партнерства с другими организациями и фондами для системной поддержки. Партнерство. Быстрые и гибкие бизнес-альянсы с конкурентами, общественными организациями, фондами, а также сотрудничество с органами власти для усиления и восстановления Украины. Это совместные кампании, работа pro bono, системные инициативы, коллективные инвестиции в возобновляемую энергетику и климатические проекты, кластеры для МСБ в общинах, совместные и постоянные программы поддержки ВСУ, софинансирование с международными донорами. Это масштабный социальный и экономический эффект, который отдельная компания не достигнет сама. Общины. Поддержка людей и территорий, где бизнес работает: помощь ВПЛ (жилье, трудоустройство, питание), волонтерские проекты, программы экономической самозарядности ВПЛ и женщин, участие в восстановлении местной инфраструктуры, поддержка МСБ, партнерство с местными фондами, властью, вовлечение в программы возвращения людей в общины.

Эта модель помогает бизнесу определить, где и как он может оказывать влияние уже сегодня. И недаром именно эти пять компонентов стали основой нынешней премии Конкурс кейсов "Меняющий страну", которую CSR Ukraine проводит уже в 14-й раз. Это национальная платформа, где лучшие примеры бизнеса во время войны становятся ориентиром для других компаний и подлинным аргументом для партнеров Украины в мире.

Предлагаем компаниям проверить, придерживаются ли они модели ответственного бизнеса во время войны через чеклист, что станет для компании как честное самооценку своих действий по системному влиянию:

1. Непрерывность бизнеса

учитывает ли План непрерывности бизнеса риски энергетической нестабильности и киберугроз?

интегрирована ли стратегия выхода на рынки ЕС через соглашения о свободной торговле и программы адаптации к стандартам ЕС?

предусмотрена ли диверсификация поставщиков и клиентов (не только украинские, но и международные)?

2. Безопасность сотрудников/к

имеет ли компания цифровые инструменты оповещения и кризисного реагирования для работников?

действуют ли долгосрочные программы психологической реабилитации (не разовые консультации, а постоянные форматы)?

внедрены ли гибридные или дистанционные форматы работы с учетом безопасности?

3. Устойчивая поддержка армии

интегрирует ли компания помощь армии в свою ESG/CSR-стратегию (а не только разовые акции)?

есть ли партнерство с фондами или государственными программами, чтобы сделать помощь системной?

разработана ли программа рескилинга и трудоустройства ветеранов в компании?

4. Партнерство

участвует ли бизнес в национальных и международных коалициях для восстановления Украины?

есть ли проекты софинансирования с международными донорами (USAID, ЕБРР, ЕС, Всемирный банк)?

интегрирует ли компания партнерства в климатические и инновационные направления (зеленая энергетика, цифровизация, инклюзия)?

5. Общины

или бизнес приобщается к программам возвращения людей в общины (создание рабочих мест, инфраструктуры, условий жизни)?

есть ли у компании стратегия взаимодействия с местными властями и общинами в формате "общего планирования восстановления"?

развивает ли бизнес программы экономической самозарядности ВПЛ и женщин (обучение, микропредпринимательство, финансовая грамотность)?

Я уверена, что компании в Украине не ждут официального старта восстановления, но мне хочется, чтобы они усилили свои инвестиции сразу с учетом экологии, энергоэффективности и социального влияния. Любой новый объект, продукт или проект должен стать частью будущей "зеленой" и интегрированной экономики. Тот бизнес, который станет делать это уже сегодня, получит первенство на европейских рынках завтра.

Итак, ESG дает бизнесу систему координат, а 5-компонентная модель ответственности во время войны – конкретный каркас. Вместе они работают как двойной фильтр: они помогают понять то, что важно для сохранения и развития бизнеса, и что критически для общества и будет влиять на восстановление. И именно на пересечении этих двух плоскостей – ответственное лидерство, которое не только реагирует на вызовы, но и строит фундамент доверия, партнерств и европейской интеграции Украины. Ведь восстановление Украины – это не только кирпич и бетон, а новая культура бизнеса. И формируют его те, кто готов действовать уже сейчас.