Польський харчовий гігант контролюватиме частину виробника "Карпатської джерельної": є дозвіл АМКУ

Антимонопольний комітет України надав дозвіл польській компанії Maspex Group на спільний контроль над українською компанією з виробництва мінеральної води "Карпатська джерельна".

Як пише Delo.ua, про це йдеться у рішенні АМКУ від 20 листопада.

Польська компанія отримала дозвіл на набуття спільного контролю над ТОВ "Карпатські мінеральні води" і ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" разом з громадянином України.

Ім'я громадянина України в повідомленні АМКУ не розкривається, водночас регулятор зазначає, що ця особа набуде контроль через "його повністю підконтрольну компанію Dynalum Finance Ltd. (Кіпр)".

Також АМКУ погодив заяву Maspex, Dynalum Finance і неназваного громадянина України на узгоджені дії у вигляді виконання зобов’язань щодо утримання від конкуренції та переманювання співробітників.

Про "Карпатські мінеральні води"

"Карпатські мінеральні води" є національним виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв вже більш ніж 15 років.

Компанія розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод у 1996 році з першим розливом мінеральної природної столової води ТМ "Карпатська Джерельна", і в червні 2002 року була реорганізована в завод по виробництву мінеральної води і безалкогольних напоїв "Карпатські мінеральні води". В 2002 році компанія розпочала виробництво солодких газованих напої в ТМ "Фруктова Джерельна" і ТМ "Соковинка", а в 2016 – енергетичного напою ТМ "Dragon".

Мінеральна вода "Карпатська Джерельна" видобувається з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела. Як стверджують в компанії, виробництво знаходиться безпосередньо біля джерела, і вода зі свердловин надходить на лінії розливу по трубопроводу. В процесі розливу вода проходить фільтрацію тільки від механічних домішок і зберігає всі корисні природні мікроелементи.

За даними YouControl, бенефіціарним власником обох українських компаній є Сергій Петрович Устенко: в ТОВ "Карпатські мінеральні води" наразі він володіє особисто часткою 83,77% (16,23% у власності Петра Устенка); ТОВ "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" – 99,9% через компанію Dynalum Finance, 0,0960% – у Петра Устенка).

Про Maspex Group

Maspex Group називає себе "однією з найбільших компаній у Центральній та Східній Європі в сегменті харчових продуктів", виробляючи напої (зокрема алкогольні), макаронні вироби, продукти швидкого приготування, консерви, фармацевтичні препарати.

Портфель компанії включає понад 60 брендів та пропонує загалом понад 2300 товарних пропозицій, а її продукція представлена більш ніж у 60 країнах світу.

Компанія є власник таких брендів, як Tymbark, Kubuś, Life, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, горілок Żubrówka, Soplica, Absolwent та Becherovka.

Раніше АМКУ розпочав розслідування проти виробника води "Карпатська джерельна" через можливе введення в оману споживача.