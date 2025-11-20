Запланована подія 2

Антимонопольний комітет дозволив мережі UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити – десять

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" і ТОВ "Юпіджі" (мережа UPG) отримали дозволи від Антимонопольного комітету України (АМКУ) на оренду 15-ти та купівлю 10 автозаправних станцій відповідно. Ці АЗС раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова і працювали під брендами "Авіас"/ANP. Розгляд заявок відбувся 20 листопада.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення регулятора.

Йдеться про активи у вигляді 25 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 11 компаніям (ТОВ):

  • "Сорелла Оіл" (оренда п'яти АЗС);
  • "Текіла Голд" (оренда чотирьох і купівля однієї);
  • "Євротрейд Експо" (оренда трьох);
  • "Корсо Таун" (оренда двох);
  • "Вертікс-Молл" (оренда однієї);
  • "Альбіленд" (купівля двох);
  • "Екотрейд Компані" (купівля двох);
  • "Енджел Кепітал" (купівля двох); 
  • "Лідер Фінанс" (купівля однієї);
  • "Жасмі Трейд" (купівля однієї); 
  • "Ньюпорт Холдінг" (купівля однієї).

Як свідчать дані YouControl, бенефіціаром цих компаній є Юрій Кіперман – батько Михайла Кіпермана, управителя мережі АЗС колишньої групи "Приват".

UPG не вперше просило розширити свою мережу за рахунок "приватівських" активів. Зокрема, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет надав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС, 4 вересня – 75-ти, 25 вересня – 17-ти, 9 жовтня – 60-ти, 30 жовтня – 70-ти, 6 листопада – 34-х.

У вересні UPG запустила в роботу 34 нові заправки у київському регіоні (тобто перші, дозвіл на оренду яких надав АМКУ), що раніше працювали під брендами ANP і "Авіас". У пресслужбі наголошували, що завдяки розширенню мережа зможе додатково сплатити близько 100 мільйонів гривень податків до кінця 2025 року.

На початок повномасштабної війни група "Приват" залишалася найбільшим оператором на ринку пального: її АЗС працювали під різними брендами та реалізовували продукцію Кременчуцького НПЗ. Координаційний центр управління мережею знаходився у Дніпрі.

Найсерйознішим ударом для бізнесу стала націоналізація "Укрнафти" – найбільшого нафтовидобувника країни. У листопаді 2022 року акції компанії були примусово відчужені рішенням уряду і Ставки верховного головнокомандувача, а контроль над нею передали Міністерству оборони. Технічно процедуру провела НКЦПФР.

Автор:
Наталія Гулєнцова