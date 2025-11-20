Антимонопольный комитет разрешил сети UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить – десять

Частное предприятие "Укрпаллетсистем" и ООО "Юпиджи" (сеть UPG) получили разрешения от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на аренду 15-ти и покупку 10 автозаправочных станций соответственно. Эти АЗС ранее принадлежали группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадию Боголюбову и работали под брендами "Авиас"/ANP. Рассмотрение заявок состоялось 20 ноября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Речь идет об активах в виде 25 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 11 компаниям (ООО):

"Сорелла Оил" (аренда пяти АЗС);

"Текила Голд" (аренда четырех и покупка одной);

"Евротрейд Экспо" (аренда трех);

"Корсо Таун" (аренда двоих);

"Вертикс-Молл" (аренда одной);

"Альбиленд" (покупка двоих);

"Экотрейд Компани" (покупка двух);

"Энджел Кэпитал" (покупка двоих);

"Лидер Финанс" (покупка одной);

"Жасми Трейд" (покупка одной);

"Ньюпорт Холдинг" (покупка одной) .

Как свидетельствуют данные YouControl, бенефициаром этих компаний является Юрий Киперман – отец Михаила Кипермана, управляющего сети АЗС бывшей группы "Приват".

UPG не в первый раз просило расширить свою сеть за счет "приватовских" активов. В частности, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских " АЗС, 4 сентября – 75-ти, 25 сентября – 17-ти, 9 октября – 60-ти, 30 октября – 70-ти, 6 ноября – 34-х.

В сентябре UPG запустила в работу 34 новых заправки в киевском регионе (то есть первые, разрешение на аренду которых предоставило АМКУ), ранее работавшие под брендами ANP и "Авиас". В пресс-службе отмечали, что благодаря расширению сеть сможет дополнительно уплатить около 100 миллионов гривен налогов до конца 2025 года.

До начала полномасштабной войны группа "Приват" оставалась крупнейшим оператором на рынке горючего: ее АЗС работали под разными брендами и реализовывали продукцию Кременчугского НПЗ. Координационный центр управления сетью находился в Днепре.

Самым серьезным ударом для бизнеса стала национализация "Укрнафты" – крупнейшего нефтедобывателя страны. В ноябре 2022 года акции компании были принудительно отчуждены решением правительства и Ставки верховного главнокомандующего, а контроль над ней передали Министерству обороны. Технически процедуру провела НКЦБФР.