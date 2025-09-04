UPG запускает первые 34 "приватовских" АЗС в Киевской области: компания вложила в это около 34 млн грн

Частное предприятие "Укрпалетсистем" (сеть АЗС UPG) запустила первые АЗК, ранее работавшие под брендом "Авиас" и ANP, которые в прошлом входили в неформальную группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. До конца сентября сеть планирует запустить 34 автозаправочные станции в Киеве и Киевской области. Запуск одной АЗС в среднем стоил 1 млн грн. После этого компания планирует открыть еще 93 АЗС в четырех областях. Об этом сообщает Delo.ua ссылкой на пресс-службу компании.

"Сеть заправочно-развлекательных комплексов UPG запускает 34 АЗК в Киеве и Киевской области, которые раньше работали под брендами ANP и "Авиас". Первые обновленные станции уже открыты для посетителей, а к концу сентября работу начнут все объекты", - говорится в сообщении.

Перед запуском компания провела масштабную подготовительную работу на каждом из объектов: очистила резервуары для хранения горючего, обновила оборудование, а также обеспечила поставки качественного бензина и дизеля с ведущих нефтеперерабатывающих заводов Германии и США. В компании также отметили, что ребрендинг одной АЗС обошелся в среднем в 1 млн грн.

Кроме расширения сети в Киевской области, в ближайшее время UPG планирует запуск 93 АЗК в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях. Соответствующие разрешения компания получила от Антимонопольного комитета Украины в июле и августе этого года.

UPG хочет арендовать еще 75 "приватовских" АЗС

10 июля ЧП "Укрпаллетсистем" разрешили арендовать 34 "приватовских" заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет дал ей разрешение на аренду 46 "приватовских" АЗС.

На сегодняшний день, 4 сентября, запланировано рассмотрение АМКУ решения о предоставлении разрешения "Укрпалетсистем" арендовать 75 АЗС, ранее работавших под брендом "Авиас"/ANP.

Ранее в UPG сообщили, що подали в Антимонопольный комитет запрос на аренду 200 АЗС, принадлежавших группе "Приват".

Группа "Приват" потеряла позиции на рынке горючего

В начале полномасштабной войны группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова была крупнейшим игроком на украинском рынке горючего. В 2021 году, по оценке АМКУ, "Приват" контролировал 169 операторов АЗС (Авиас, Авиас+, ANP и другие), управлявших почти 25% заправок в Украине (всего 1625 АЗС). Все эти операторы торговали горючим производимым на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе через систему безналичного расчета "Авиас" скретч-картами и топливными картами. А координировал работу сетей АЗС центр в Днепре.

Наибольшим ударом по "приватовцам" стала национализация компании "Укрнафты", которая является крупнейшим нефтедобывателем страны, а также владела более 500 АЗС и компании "Укртатнафта", контролирующей единственный в Украине крупный нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении указанных компаний и передаче их под контроль Министерства обороны.

По состоянию на июль 2025 года заправки "приватовцев" не работают.