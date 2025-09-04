UPG запускає перші 34 "приватівських" АЗС на Київщині: компанія вклала в це близько 34 млн грн

Приватне підприємство "Укрпалетсистем" (мережа АЗС UPG) запустила перші АЗК, які раніше працювали під брендом "Авіас" та ANP, що в минулому входили до неформальної групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. До кінця вересня мережа планує запустити 34 автозаправні станції в Києві та Київській області. Запуск однієї АЗС в середньому коштував 1 млн грн. Після цього компанія планує відкрити ще 93 АЗС в чотирьох областях. Про це повідомляє Delo.ua посиланням на пресслужбу компанії.

"Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG запускає 34 АЗК у Києві та Київській області, які раніше працювали під брендами ANP та "Авіас". Перші оновлені станції вже відкриті для відвідувачів, а до кінця вересня роботу розпочнуть усі обʼєкти", – йдеться в повідомленні.

Перед запуском компанія провела масштабну підготовчу роботу на кожному з обʼєктів: очистила резервуари для зберігання пального, оновила обладнання, а також забезпечила постачання якісного бензину і дизелю з провідних нафтопереробних заводів Німеччини та США. В компанії також зауважили, що ребрендинг однієї АЗС коштував в середньому 1 млн грн.

Окрім розширення мережі на Київщині, найближчим часом UPG планує запуск 93 АЗК у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях. Відповідні дозволи компанія отримала від Антимонопольного комітету України в липні та серпні цього року.

UPG хоче орендувати ще 75 "приватівських" АЗС

10 липня ПП "Укрпалетсистем" дозволили орендувати 34 "приватівських" заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет дав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС.

На сьогодні, 4 вересня, запланований розгляд АМКУ рішення про надання дозволу "Укрпалетсистем" орендувати 75 АЗС, які раніше працювали під брендом "Авіас"/ANP.

Додамо, раніше в UPG розповіли, що подали в Антимонопольний комітет запит на оренду 200 АЗС, що належали групі “Приват”.

Група "Приват" втратила позиції на ринку пального

На початок повномасштабної війни група "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова була найбільшим гравцем на українському ринку пального. У 2021 році, за оцінкою АМКУ, "Приват" контролював 169 операторів АЗС (Авіас, Авіас+, ANP та інші), які керували майже 25% заправок в Україні (всього 1625 АЗС). Усі ці оператори торгували пальним виробленим на Кременчуцькому нафтопереробному заводі через систему безготівкового розрахунку “Авіас” скретч-картами та паливними картами. А координував роботу мереж АЗС центр в Дніпрі.

Найбільшим ударом по "приватівцям" стала націоналізація компанії "Укрнафти", яка є найбільшим нафтовидобувником країни, а також володіла понад 500 АЗС та компанії “Укртатнафта”, котра контролює єдиний в Україні великий нафтопереробний завод в Кременчуці. У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчуження зазначених компаній та передачі їх під контроль Міністерства оборони.

Станом на липень 2025 заправки "приватівців" не працюють.