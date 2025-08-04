MХП закрив угоду про придбання понад 92% акцій іспанського виробника курятини та свинини

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП Юрія Косюка завершила угоду з придбання контрольного пакета акцій одного з провідних іспанських виробників птиці та свинини — Grupo Uvesa.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія стала власником понад 92% акціонерного капіталу Uvesa після виконання всіх умов угоди про купівлю акцій, підписаної у березні 2025 року, й отримання дозволів антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також схвалення Єврокомісії у частині контролю за злиттями та іноземними субсидіями.

Після завершення розрахунків з усіма продавцями МХП отримав можливість контролювати операційну діяльність іспанської компанії. Далі розпочинається фаза інтеграції Uvesa в міжнародну структуру MХП, у межах якої планується зосередитись на підвищенні операційної ефективності, обміні технологічним досвідом, інвестиціях в інноваційність продуктів і розвиток команди.

Виконавчий голова ради директорів MХП Джон Річ відзначив, що інтеграція Uvesa дозволить розкрити нові можливості та створити довгострокову цінність для бізнесу, зокрема шляхом посилення позицій на європейських та близькосхідних ринках, а також нарощування експортного потенціалу.

Деталі угоди

Раніше повідомлялося, що ціна придбання становить 225 євро за акцію плюс можлива додаткова винагорода до 21,43 євро за акцію за певних умов після закриття угоди. Розрахунок здійснений грошовими коштами та забезпечений банківською гарантією.

"Завершення транзакції буде здійснено після задоволення раніше оголошених умов, зокрема отримання дозволів на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії", - підкреслили в МХП.

Нагадаємо, 20 березня 2025 року МХП підписала договір купівлі-продажу 41% акцій Uvesa. Тоді МХП придбала акції Uvesa за фіксованою ціною 225 євро за кожну, з можливістю додаткового платежу до 21,43 євро за акцію.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисячі працівників в Україні та за кордоном.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Протягом 2024 року МХП купила переробника м’ясних продуктів "М’ясний хутір” та виробника овочів "Овочева скарбниця".

Водночас саудівська сільгоспкомпанія SALIC придбала 12,6% акцій МХП за $54 млн.

Про Grupo Uvesa

Grupo Uvesa — один із провідних лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів.

Uvesa управляє сучасними підприємствами, оснащеними передовими технологіями автоматизації та суворими системами контролю процесів.