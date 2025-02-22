МХП призупинив експорт біометану до ЄС через енергетичну безпеку та зміну політики США

Агрохолдинг МХП, який здійснив тестовий експорт біометану до ЄС, поки не анонсує нових постачань. Компанія має переконатися, що ресурс достатній для власних потреб на тлі атак РФ на енергетичну інфраструктуру, а також оцінити вплив зміни влади у США на розвиток "зелених" технологій.

Про це заявив президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський, пише "Інтрерфакс-Україна".

За його словами, ключовим пріоритетом залишається забезпечення енергобезпеки підприємства, оскільки щоденні удари по енергетичних об'єктах ставлять під сумнів стабільність експорту.

Домбровський зазначив, що перша поставка була тестовою, щоб оцінити сам механізм експорту. Тепер компанія аналізує ситуацію та прийматиме рішення залежно від енергетичного балансу України та європейських ринкових цін.

"Виходячи з цього, ми зараз будемо дивитися на енергетичні баланси, в тому числі на баланс для України. Якщо будемо забезпечувати себе і матимемо можливість експортувати біометан по високій ціні в ЄС, тоді це дуже вигідно, це те, на що ми розраховуємо. А якщо ціна буде мінімальна, на межі українського ринку, то будемо використовувати тут. Просто є багато викликів, на які поки немає відповіді", – зазначив він.

Крім того, Домбровський звернув увагу на політичні зміни у США, зокрема на те, що президент Дональд Трамп відмовився від Паризької угоди та припинив фінансування багатьох "зелених" проєктів, повертаючи країну до викопного палива. Це створює ідеологічний розрив між США та ЄС у підходах до енергетичної трансформації.

Коли МХП відновить експорт

За його словами, якщо ринок ЄС пропонуватиме високу ціну, МХП може відновити експорт. В іншому разі біометан використовуватиметься всередині країни.

Раніше МХП експортував 27,4 тис. куб. м біометану через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем виступила компанія Vitol. До цього 7 лютого енергохолдинг Vitagro здійснив перший в історії України експорт 67 тис. куб. м біометану.

Експерти прогнозують подальший розвиток ринку, зокрема можливе закачування 2 млн куб. м біометану в українські підземні сховища газу. Вартість ресурсу під час експорту наразі оцінюється в середньому у 900 євро за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, вперше МХП експортував 27,4 тис. куб м біометану до Європи 11 лютого, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт цього газу.

6 лютого 2025 року було вперше оформлено митну декларацію на експорт біометану до Європи трубопровідним транспортом. Це стало можливим завдяки тривалій роботі влади, операторів газових мереж, митних служб, експертів та виробників біометану.

Першим експортером стала група компаний Vitagro, яка відправила біометан до Європейського союзу через газотранспортну систему України.