МХП приостановил экспорт биометана в ЕС из-за энергетической безопасности и изменения политики США

Агрохолдинг МХП, осуществивший тестовый экспорт биометана в ЕС, пока не анонсирует новые поставки. Компания должна убедиться, что ресурс достаточен для собственных нужд на фоне атак РФ на энергетическую инфраструктуру, а также оценить влияние смены власти в США на развитие "зеленых" технологий.

Об этом заявил президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, ключевым приоритетом остается обеспечение энергобезопасности предприятия, поскольку ежедневные удары по энергетическим объектам подвергают сомнению стабильность экспорта.

Домбровский отметил, что первая поставка была тестовой, чтобы оценить сам механизм экспорта. Теперь компания анализирует ситуацию и будет принимать решения в зависимости от энергетического баланса и европейских рыночных цен.

"Исходя из этого, мы сейчас будем смотреть на энергетические балансы, в том числе на баланс для Украины. Если будем обеспечивать себя и иметь возможность экспортировать биометан по высокой цене в ЕС, тогда это очень выгодно, это то, на что мы рассчитываем. А если цена будет минимальная, на границе украинского рынка, то будем использовать здесь. Просто есть много вызовов. Просто есть много вызовов. Просто есть много вызовов. Просто есть много вызовов", — сказал он.

Кроме того, Домбровский обратил внимание на политические изменения в США, в частности, на то, что президент Дональд Трамп отказался от Парижского соглашения и прекратил финансирование многих "зеленых" проектов, возвращая страну в ископаемое топливо. Это создает идеологический разрыв между США и ЕС в подходах к энергетической трансформации.

Когда МХП возобновит экспорт

По его словам, если рынок ЕС будет предлагать высокую цену, МХП может возобновить экспорт. В противном случае биометан будет использоваться внутри страны.

Ранее МХП экспортировало 27,4 тыс. куб. м биометана через украинско-польскую границу в Германию. Покупателем выступила компания Vitol. До этого 7 февраля энергохолдинг Vitagro осуществил первый в истории Украины экспорт 67 тыс. куб. м биометана.

Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие рынка, в том числе возможна закачка 2 млн куб. м биометана в украинские подземные хранилища газа. Стоимость ресурса при экспорте оценивается в среднем в 900 евро за 1 тыс. куб. м.

Напомним, впервые МХП экспортировало 27,4 тыс. куб м биометана в Европу 11 февраля, став второй украинской компанией, осуществившей экспорт этого газа.

6 февраля 2025 года было впервые оформлена таможенная декларация на экспорт биометана в Европу трубопроводным транспортом. Это стало возможным благодаря продолжительной работе властей, операторов газовых сетей, таможенных служб, экспертов и производителей биометана.

Первым экспортером стала группа компаний Vitagro, которая отправила биометан в Европейский союз через газотранспортную систему Украины.