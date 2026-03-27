Як виглядає ТОП-10 найбільших угод M&A в Україні в 2025 році – дослідження KPMG

В 2025 році український ринок злиттів та поглинань зріс на 20% за кількістю угод та понад 17% за сукупною розголошеною вартістю транзакцій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження KPMG в Україні "M&A Radar 2025: Україна".

ТОП-10 найбільших угод M & A в Україні в 2025 році

Найбільшою угодою на українському ринку злиттів та поглинань минулого року стало придбання агротехнологічною та харчовою компанією МХП 92% акцій провідного іспанського виробника м’яса птиці та свинини Uvesa. Вартість угоди склала $300 млн.

Наступною за вартістю угодою з чеком в $155 млн стало придбання компанією "Київстар" 97% акцій сервісу замовлення поїздок та доставки Uklon.

Придбання міжнародною компанією Bunge 85% акцій Вінницького олійножирового комбінату за $138 млн посіло в рейтингу третю сходинку за вартістю угоди.

Наступною за обсягом угодою стало придбання компанією City Capital Group 100% двох знакових комерційних об’єктів нерухомості в Києві – БЦ "Леонардо" і ТРЦ "Універмаг "Україна" за $70 млн.

Далі в рейтингу – придбання компанією Citadel Ventures Cyprus Limited (Максим Кріппа) частки в Міжнародному виставковому центрі в столиці. Вартість угоди не розголошується. KPMG в Україні оцінює її в $60 млн.

За аналогічну суму ($60 млн) засновник компанії Modern Expo Петро Пилипюк викупив 45% частку у польського партнера, ставши одноосібним власником компанії.

ТОВ "РУШ" (мережа магазинів EVA) придбало 100% логістичного комплексу "СК Омега-1 Логістик" у Київській області за $36 млн.

За $35 млн фонд Inzhur REIT придбав у компанії Dragon Capital 100% торговельно-розважального центру Sky Park у Вінниці.

В $30 млн оцінювала в 2025 році KPMG в Україні потенційну угоду з придбання компанією "Київстар" онлайн-платформи з бронювання лікарських засобів Tabletki.ua. На момент оцінки KPMG в Україні "Київстар" вже оголосив про намір придбання і чекав регуляторного погодження. Фактично угода відбулась за значно вищою від прогнозованої ціною – 10 лютого компанія "Київстар" повідомила, що завершила покупку 100% акцій Tabletki.ua за $160 млн.

На десятому місці рейтингу з сумою угоди в $30 млн – придбання польською групою Maspex частки в компанії "Карпатська Джерельна". Сума угоди не розголошується, тож KPMG в Україні послуговується оціночною цифрою.

Джерело: KPMG в Україні

Як виглядав ринок M&A в Україні у 2025 році

За даними компанії KPMG в Україні, в 2025 році кількість угод M&A в Україні досягла найвищого рівня з 2022 року: було зафіксовано 63 угоди (з розголошеною вартістю понад $5 млн кожна), що на 26% більше порівняно з 50 угодами у 2024 році. Загальна розголошена вартість угод досягла $1,2 млрд.

Водночас на динаміку вартості угод вплинуло зниження рівня прозорості ринку: частка транзакцій з розголошеною вартістю зменшилася з 64% у 2024 році до 57% у 2025. Крім загальноринкових коливань рівня розголошення інформації, така тенденція відображає зростання частки угод за участю українських інвесторів у загальній структурі M&A, які традиційно характеризуються нижчим рівнем прозорості.

У 2025 році загальна розголошена вартість угод за участю українських інвесторів зросла приблизно на 50% і сягнула $671 млн, що є найвищим рівнем з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Обсяг цього зростання, а також домінування угод за участю українських інвесторів у загальній структурі ринку свідчать про те, що фактична сукупна вартість угод у 2025 році могла бути ще вищою.

Кількість укладених угод з придбання українських активів іноземними інвесторами залишилася практично незмінною у порівнянні з попереднім роком: у 2024 та 2025 роках було зареєстровано по 13 угод. Водночас активність з придбання іноземних активів українськими інвесторами дещо знизилася: у 2025 році було укладено 10 угод порівняно з 11 у попередньому році.

Середній розмір угоди залишався стабільним, з незначним зростанням у 2025 році до $34 млн (порівняно з $33 млн у 2024 році).

Розширений огляд результатів дослідження KPMG в Україні "M&A Radar 2025: Україна" читайте в матеріалі "$1,2 млрд і 63 угоди: як зріс ринок M&A в Україні у 2025 році" на Delo.ua.