Україна встановила нові правила для стратегій публічних інвестицій

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок розробки, моніторингу та оцінки стратегій, які стануть основою для формування пропозицій щодо публічних інвестицій. Це рішення є ключовим кроком у реформі управління держінвестиціями та покликане підвищити якість стратегічного планування, узгодженість державних пріоритетів із ресурсами та ефективність інвестиційних рішень.

Відтепер у стратегічних документах Кабміну чітко визначатимуться стратегічні цілі, завдання, вимірювані показники результату, операційний план реалізації та прогноз фінансових потреб. Також встановлюються уніфіковані підходи до моніторингу та звітування, що дозволить відстежувати прогрес і коригувати дії у реальному часі.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак підкреслила, що новий порядок допоможе пов’язати державні пріоритети з фінансовими ресурсами та підвищити результативність інвестиційних рішень, роблячи стратегії не деклараціями намірів, а практичними робочими документами.

Завдяки новому Порядку стратегічні документи органів влади стануть більш структурованими, практично придатними та орієнтованими на результат. Вони враховуватимуть інвестиційні потреби, ресурсні обмеження та макрофіскальні рамки, що дозволить планувати та реалізовувати державні інвестиції більш ефективно.

На основі таких якісно підготовлених стратегій формуватимуться пропозиції щодо публічних інвестицій. Тобто Порядок спочатку встановлює чіткі правила розробки урядових стратегій, а вже потім створює надійну основу для планування та реалізації державних інвестицій.

Документ ухвалено в межах реформи управління публічними інвестиціями та є частиною зобов’язань України у рамках співпраці з МВФ і реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки.

Додамо, обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році зріс на 25,2% порівняно з 2024 роком і становив 669,3 млрд грн.