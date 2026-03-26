Украина установила новые правила для стратегий публичных инвестиций

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок разработки, мониторинга и оценки стратегий, которые станут основой для формирования предложений по публичным инвестициям. Это решение является ключевым шагом в реформе управления госинвестициями и призвано повысить качество стратегического планирования, согласованность государственных приоритетов с ресурсами и эффективность инвестиционных решений.

Теперь в стратегических документах Кабмина будут четко определяться стратегические цели, задачи, измеряемые показатели результата, операционный план реализации и прогноз финансовых потребностей. Также устанавливаются унифицированные подходы к мониторингу и отчетности, что позволит отслеживать прогресс и корректировать действия в реальном времени.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак подчеркнула, что новый порядок поможет увязать государственные приоритеты с финансовыми ресурсами и повысить результативность инвестиционных решений, делая стратегии не декларациями намерений, а практическими рабочими документами.

Благодаря новому Порядку, стратегические документы органов власти станут более структурированными, практически пригодными и ориентированными на результат. Они будут учитывать инвестиционные потребности, ресурсные ограничения и макрофискальные рамки, что позволит более эффективно планировать и реализовывать государственные инвестиции.

На основе таких качественно подготовленных стратегий будут формироваться предложения по публичным инвестициям. Порядок сначала устанавливает четкие правила разработки правительственных стратегий, а уже потом создает надежную основу для планирования и реализации государственных инвестиций.

Документ принят в рамках реформы управления публичными инвестициями и является частью обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ и реализации Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями на 2024-2028 годы.

Добавим, что объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 25,2% по сравнению с 2024 годом и составил 669,3 млрд грн.