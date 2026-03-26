НБУ обновил оценку международной инвестиционной позиции Украины за 2014-2025 годы

НБУ обновил оценку международной инвестиционной позиции / Depositphotos

Национальный банк Украины обновил отдельные показатели международной инвестиционной позиции за 2014–2025 годы в связи с получением новых статистических данных и усовершенствованием методологии оценки запасов иностранной наличной валюты вне банков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Пересмотр данных стал возможным после поступления обновленной отчетности от Государственной службы статистики Украины за 2022-2024 годы. Это позволило расширить охват и повысить точность оценки прямых иностранных инвестиций.

По результатам корректировки объемы прямых иностранных инвестиций в Украину к концу 2022 года увеличены на 1,1 млрд дол. США, в 2023 году - на 1,0 млрд дол. США, в 2024 году - на 0,5 млрд дол. США.

Обновленные данные в разрезе стран, видов экономической деятельности и регионов планируют обнародовать вместе с публикацией статистики за 2025 год, запланированной на 31 марта 2026 года.

Кроме того, НБУ уточнил подход к оценке запасов наличной иностранной валюты, учитываемых в составе международной инвестиционной позиции. В рамках пересмотра произведен перерасчет данных с 2014 года с учетом влияния полномасштабной войны, временной оккупации территорий, миграционных процессов и курсовых колебаний.

Отдельно учтено изменение статуса граждан, находящихся за границей более года, согласно международной методологии платежного баланса. Также применена уточненная оценка валютной структуры наличных сбережений вне банков.

В результате общая оценка запасов наличной валюты вне банков уменьшена на 24,6 млрд дол. США и составляет 117,6 млрд. дол. США. В частности, за счет курсовых разниц за 2014-2025 годы показатель скорректирован на 2,3 млрд дол. США.

Добавим, что объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 25,2% по сравнению с 2024 годом и составил 669,3 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко