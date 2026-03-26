НБУ обновил оценку международной инвестиционной позиции Украины за 2014-2025 годы

Национальный банк Украины обновил отдельные показатели международной инвестиционной позиции за 2014–2025 годы в связи с получением новых статистических данных и усовершенствованием методологии оценки запасов иностранной наличной валюты вне банков.

Пересмотр данных стал возможным после поступления обновленной отчетности от Государственной службы статистики Украины за 2022-2024 годы. Это позволило расширить охват и повысить точность оценки прямых иностранных инвестиций.

По результатам корректировки объемы прямых иностранных инвестиций в Украину к концу 2022 года увеличены на 1,1 млрд дол. США, в 2023 году - на 1,0 млрд дол. США, в 2024 году - на 0,5 млрд дол. США.

Обновленные данные в разрезе стран, видов экономической деятельности и регионов планируют обнародовать вместе с публикацией статистики за 2025 год, запланированной на 31 марта 2026 года.

Кроме того, НБУ уточнил подход к оценке запасов наличной иностранной валюты, учитываемых в составе международной инвестиционной позиции. В рамках пересмотра произведен перерасчет данных с 2014 года с учетом влияния полномасштабной войны, временной оккупации территорий, миграционных процессов и курсовых колебаний.

Отдельно учтено изменение статуса граждан, находящихся за границей более года, согласно международной методологии платежного баланса. Также применена уточненная оценка валютной структуры наличных сбережений вне банков.

В результате общая оценка запасов наличной валюты вне банков уменьшена на 24,6 млрд дол. США и составляет 117,6 млрд. дол. США. В частности, за счет курсовых разниц за 2014-2025 годы показатель скорректирован на 2,3 млрд дол. США.

Добавим, что объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 25,2% по сравнению с 2024 годом и составил 669,3 млрд грн.