Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

НБУ оновив оцінку міжнародної інвестиційної позиції України за 2014–2025 роки

НБУ
НБУ оновив оцінку міжнародної інвестиційної позиції / Depositphotos

Національний банк України оновив окремі показники міжнародної інвестиційної позиції за 2014–2025 роки у зв’язку з отриманням нових статистичних даних та вдосконаленням методології оцінки запасів іноземної готівкової валюти поза банками.

Перегляд даних став можливим після надходження оновленої звітності від Державної служби статистики України за 2022–2024 роки. Це дозволило розширити охоплення та підвищити точність оцінок прямих іноземних інвестицій.

За результатами коригування обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну на кінець 2022 року збільшено на 1,1 млрд дол. США, у 2023 році — на 1,0 млрд дол. США, у 2024 році — на 0,5 млрд дол. США.

Оновлені дані в розрізі країн, видів економічної діяльності та регіонів планують оприлюднити разом із публікацією статистики за 2025 рік, яка запланована на 31 березня 2026 року.

Крім того, НБУ уточнив підхід до оцінки запасів готівкової іноземної валюти, що враховуються у складі міжнародної інвестиційної позиції. У межах перегляду проведено перерахунок даних з 2014 року з урахуванням впливу повномасштабної війни, тимчасової окупації територій, міграційних процесів та курсових коливань.

Окремо враховано зміну статусу громадян, які перебувають за кордоном понад рік, відповідно до міжнародної методології платіжного балансу. Також застосовано уточнену оцінку валютної структури готівкових заощаджень поза банками.

У результаті загальна оцінка запасів готівкової валюти поза банками зменшена на 24,6 млрд дол. США і становить 117,6 млрд дол. США. Зокрема, за рахунок курсових різниць за 2014–2025 роки показник скориговано на 2,3 млрд дол. США.

Додамо, обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році зріс на 25,2% порівняно з 2024 роком і становив 669,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко