НБУ оновив оцінку міжнародної інвестиційної позиції України за 2014–2025 роки

Національний банк України оновив окремі показники міжнародної інвестиційної позиції за 2014–2025 роки у зв’язку з отриманням нових статистичних даних та вдосконаленням методології оцінки запасів іноземної готівкової валюти поза банками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Перегляд даних став можливим після надходження оновленої звітності від Державної служби статистики України за 2022–2024 роки. Це дозволило розширити охоплення та підвищити точність оцінок прямих іноземних інвестицій.

За результатами коригування обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну на кінець 2022 року збільшено на 1,1 млрд дол. США, у 2023 році — на 1,0 млрд дол. США, у 2024 році — на 0,5 млрд дол. США.

Оновлені дані в розрізі країн, видів економічної діяльності та регіонів планують оприлюднити разом із публікацією статистики за 2025 рік, яка запланована на 31 березня 2026 року.

Крім того, НБУ уточнив підхід до оцінки запасів готівкової іноземної валюти, що враховуються у складі міжнародної інвестиційної позиції. У межах перегляду проведено перерахунок даних з 2014 року з урахуванням впливу повномасштабної війни, тимчасової окупації територій, міграційних процесів та курсових коливань.

Окремо враховано зміну статусу громадян, які перебувають за кордоном понад рік, відповідно до міжнародної методології платіжного балансу. Також застосовано уточнену оцінку валютної структури готівкових заощаджень поза банками.

У результаті загальна оцінка запасів готівкової валюти поза банками зменшена на 24,6 млрд дол. США і становить 117,6 млрд дол. США. Зокрема, за рахунок курсових різниць за 2014–2025 роки показник скориговано на 2,3 млрд дол. США.

