Как выглядит ТОП-10 крупнейших сделок M&A в Украине в 2025 году – исследование KPMG

В 2025 году украинский рынок слияний и поглощений вырос на 20% по количеству сделок и более чем на 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование KPMG в Украине "M&A Radar 2025: Украина".

ТОП-10 крупнейших сделок M & A в Украине в 2025 году

Крупнейшей сделкой на украинском рынке слияний и поглощений в прошлом году стало приобретение агротехнологической и пищевой компанией МХП 92% акций ведущего испанского производителя мяса птицы и свинины Uvesa. Стоимость сделки составила $300 млн.

Следующим по стоимости соглашением с чеком в $155 млн стало приобретение компанией "Киевстар" 97% акций сервиса заказа поездок и доставки Uklon.

Приобретение международной компанией Bunge 85% акций Винницкого масложирового комбината за $138 млн заняло в рейтинге третье место по стоимости сделки.

Следующим по объему соглашением стало приобретение компанией City Capital Group 100% двух знаковых коммерческих объектов недвижимости – БЦ "Леонардо" и ТРЦ "Универмаг "Украина" за $70 млн.

Далее в рейтинге – приобретение компанией Citadel Ventures Cyprus Limited (Максим Криппа) части в Международном выставочном центре в столице. Стоимость сделки не разглашается. KPMG в Украине оценивает ее в $ 60 млн.

За аналогичную сумму ($60 млн) основатель компании Modern Expo Петр Пилипюк выкупил 45% долю у польского партнера, став единоличным владельцем компании.

ООО "РУШ" (сеть магазинов EVA) приобрело 100% логистического комплекса "СК Омега-1 Логистик" в Киевской области за $36 млн.

За $35 млн фонд Inzhur REIT приобрел у компании Dragon Capital 100% торгово-развлекательного центра Sky Park в Виннице.

В $30 млн оценивала в 2025 году KPMG в Украине потенциальное соглашение по приобретению компанией "Киевстар" онлайн-платформы по бронированию лекарственных средств Tabletki.ua. К моменту оценки KPMG в Украине "Киевстар" уже объявил о намерении приобретения и ждал регуляторного согласования. Фактически сделка состоялась по цене, значительно выше прогнозируемой – 10 февраля компания "Киевстар" сообщила, что завершила покупку 100% акций Tabletki.ua за $160 млн.

На десятом месте рейтинга с суммой сделки в $30 млн – приобретение польской группой Maspex доли в компании "Карпатська Джерельна". Сумма сделки не разглашается, поэтому KPMG в Украине пользуется оценочной цифрой.

Десять крупнейших сделок M&A в Украине в 2025 году

Источник: KPMG в Украине

Как выглядел рынок M&A в Украине в 2025 году

По данным компании KPMG в Украине, в 2025 году количество сделок M&A в Украине достигло наивысшего уровня с 2022 года: было зафиксировано 63 соглашения (с разглашенной стоимостью свыше $5 млн каждое), что на 26% больше по сравнению с 50 соглашениями в 2024 году. Общая разглашенная стоимость сделок достигла $1,2 млрд.

В то же время на динамику стоимости сделок повлияло снижение уровня прозрачности рынка: доля транзакций с разглашенной стоимостью уменьшилась с 64% в 2024 году до 57% в 2025. Кроме общерыночных колебаний уровня разглашения информации, такая тенденция отражает рост доли сделок с участием украинских инвесторов в общей структуре M&А.

В 2025 году общая разглашенная стоимость сделок с участием украинских инвесторов выросла примерно на 50% и достигла $671 млн, что является самым высоким уровнем с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Объем этого роста, а также доминирование сделок с участием украинских инвесторов в общей структуре рынка свидетельствуют о том, что фактическая совокупная стоимость сделок в 2025 году могла быть еще выше.

Количество заключенных сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами осталось практически неизменным по сравнению с предыдущим годом: в 2024 и 2025 годах было зарегистрировано по 13 сделок. В то же время, активность по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами несколько снизилась: в 2025 году было заключено 10 соглашений по сравнению с 11 в предыдущем году.

Средний размер сделки оставался стабильным, с незначительным ростом в 2025 году до $34 млн (по сравнению с $33 млн в 2024 году).

