Російський диктатор Путін обговорив з Кім Чен Ином воєнні питання перед зустріччю з Трампом

Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин провели телефонну розмову. Сторони обговорили воєнні зусилля та майбутню зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення агентства KCNA.

Телефонна розмова Путіна з Кімом

Зазначається, що 12 серпня відбулася телефонна розмова між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним.

Обговорення торкнулися розвитку співробітництва між КНДР і Росією відповідно до Договору про всеохопне стратегічне партнерство. Лідери підтвердили готовність посилювати взаємодію в різних сферах.

Президент Росії Володимир Путін повідомив Кім Чен Ину про заплановані на 15 серпня переговори з Дональдом Трампом на Алясці.

Також Путін відзначив роль військовослужбовців Корейської народної армії під час "визволення" російського Курська, йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Кім Чен Ин запевнив у подальшій підтримці заходів російського керівництва.

Обидві сторони погодилися на підтримку регулярних контактів у майбутньому.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Трамп і Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.