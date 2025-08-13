Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російський диктатор Путін обговорив з Кім Чен Ином воєнні питання перед зустріччю з Трампом

Путін
Путін і Кім Чен Ин поговорили про війну

Президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин провели телефонну розмову. Сторони обговорили воєнні зусилля та майбутню зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення агентства KCNA.

Телефонна розмова Путіна з Кімом

Зазначається, що 12 серпня відбулася телефонна розмова між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. 

Обговорення торкнулися розвитку співробітництва між КНДР і Росією відповідно до Договору про всеохопне стратегічне партнерство. Лідери підтвердили готовність посилювати взаємодію в різних сферах.

Президент Росії Володимир Путін повідомив Кім Чен Ину про заплановані на 15 серпня переговори з Дональдом Трампом на Алясці.

Також Путін відзначив роль військовослужбовців Корейської народної армії під час "визволення" російського Курська, йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Кім Чен Ин запевнив у подальшій підтримці заходів російського керівництва.

Обидві сторони погодилися на підтримку регулярних контактів у майбутньому.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. 

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Трамп і Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.

Автор:
Ольга Опенько