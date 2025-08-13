Российский диктатор Путин обсудил с Ким Чен Ыном военные вопросы перед встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели телефонный разговор. Стороны обсудили военные усилия и предстоящую встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение агентства KCNA.

Телефонный разговор Путина с Кимом

12 августа состоялся телефонный разговор между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Обсуждения затронули развитие сотрудничества между КНДР и Россией в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры подтвердили готовность усиливать взаимодействие в разных областях.

Президент России Владимир Путин сообщил Ким Чен Ыну о запланированных на 15 августа переговорах с Дональдом Трампом на Аляске.

Также Путин отметил роль военнослужащих Корейской народной армии во время "освобождения" российского Курска, говорится в сообщении.

В свою очередь, Ким Чен Ын заверил в дальнейшей поддержке мер российского руководства.

Обе стороны согласились в поддержку регулярных контактов в будущем.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.