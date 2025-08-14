Трамп хочет организовать встречу Зеленского и Путина после переговоров на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на "хорошую" встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. По его словам, после переговоров он намерен организовать встречу между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа.

Трамп хочет напрямую свести Путина с Зеленским

"Сначала я встречусь с Путиным. Если этот разговор пройдет успешно, следующий состоится между ним и Зеленским. Я буду присутствовать, если они этого пожелают. Хотелось бы, чтобы эта встреча была короткой", - отметил Дональд Трамп.

Трамп предупредил, что для российского лидера Владимира Путина будут последствия, в случае отказа, прекратить войну против Украины во время встречи на Аляске 15 августа.

В то же время он признал, что пока не удалось убедить Путина остановить военные действия. Трамп отметил, что, несмотря на конструктивные переговоры, возвращаясь домой, он видел продолжение обстрелов, однако выразил готовность приложить все усилия, чтобы заставить Россию остановить войну.

Трамп подтвердил, что после встречи с Путиным 15 августа, он собирается провести разговор с президентом Украины Зеленским и лидерами стран Европы.

Минфин США временно отменил ряд ограничений на финансовые операции с Россией в связи с запланированной встречей Трампа и Путина на Аляске. Как сообщило Управление контроля за иностранными активами, до 20 августа разрешено разблокирование замороженных активов и осуществление других запрещенных операций, за исключением прямо исключенных в опубликованной генеральной лицензии. Все транзакции должны напрямую касаться мероприятий, связанных с проведением переговоров в Анкоридже.

Шаги к миру

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Трамп и Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и лидерами стран Европейского Союза. В ходе обсуждений они пришли к соглашению о пяти общих принципах, которые должны стать основой для завершения войны в Украине, накануне запланированной встречи Трампа и Путина на Аляске.