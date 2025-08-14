Трамп хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна після переговорів на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на “хорошу” зустріч з російським лідером Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці. За його словами, після цих переговорів він має намір організувати зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента США Дональда Трампа.

Трамп хоче напряму звести Путіна із Зеленським

"Спершу я зустрінуся з Путіним. Якщо ця розмова пройде успішно, наступна відбудеться між ним і Зеленським. Я буду присутній, якщо вони цього забажають. Хотілося б, щоб ця зустріч була короткою", — зазначив Дональд Трамп.

Трамп попередив, що для російського лідера Володимира Путіна будуть наслідки у разі відмови припинити війну проти України під час зустрічі на Алясці 15 серпня.

Водночас він визнав, що наразі не вдалося переконати Путіна зупинити військові дії. Трамп зазначив, що попри конструктивні переговори, повертаючись додому, він бачив продовження обстрілів, проте висловив готовність докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію зупинити війну.

Трамп підтвердив, що після зустрічі з Путіним 15 серпня, він одразу збирається провести розмову з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи.

Кроки до миру

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Трамп і Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.

13 серпня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та лідерами країн Європейського Союзу. У ході обговорень вони дійшли згоди щодо п’яти спільних принципів, які мають стати основою для завершення війни в Україні, напередодні запланованої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці.