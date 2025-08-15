Трамп назвал главную цель встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевой целью его сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске является организация второго саммита – уже с участием президента Украины Владимира Зеленского – для достижения мирного соглашения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Sky News и The Guardian.

Трамп выразил уверенность, что Путин "хочет договориться" и отметил, что угроза новых санкций могла повлиять на решение Кремля согласиться на переговоры. В частности, он напомнил о вторичных тарифах против Индии, лишивших ее возможности покупать нефть у России, что, по его мнению, стало одним из факторов давления.

По словам Трампа, экономические стимулы и санкции очень мощные, но он не раскрыл, что именно они могут включать, подчеркнув, что не хочет публично разыгрывать свою карту. Он подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал в нефтегазовом секторе и это является важным фактором для переговоров.

План действий Трампа зависит от результата встречи. Если саммит с Путиным будет успешным, он сразу позвонит по телефону Зеленскому и европейским лидерам, чтобы согласовать место проведения второго саммита. Среди вариантов рассматривается и Аляска. Если же переговоры провалятся, то он покинет Аляску.

"Если это плохая встреча, я никому не буду звонить. Я иду домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - заявил Трамп.

Трамп оценил шансы на неудачу встречи в 25% и сравнил процесс достижения соглашения с шахматной игрой, что может включать компенсацию по границам и землям. Он также не исключил новых санкций против России в случае провала переговоров.

Отдельно государственный секретарь США Марк Рубио подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны стать частью мирных переговоров. Он заявил, что достижение мира потребует обсуждения как территориальных споров, так и вопросов, за которые борются украинцы, и выразил надежду на скорый прогресс в прекращении войны.

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.